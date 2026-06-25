「FIFAワールドカップ2026」（W杯）の運命の一戦、日本vsスウェーデン戦が、NHK総合で中継されます。2026年6月26日8時（日本時間）にキックオフ。放送は7時30分からです。ネット配信もあり現地解説は、元サッカー日本代表の本田圭佑さんと柿谷曜一朗さん、元Jリーガーの林陵平さんです。ネット配信の「NHK ONE」とBS放送の「BSプレミアム4K」でも中継されます。BSは7時45分からです。ほか、スポーツ専門ストリーミングサービス「DA