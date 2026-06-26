山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月25日（木）に放送された同番組には、花村想太（Da-iCE）と重盛さと美がゲスト出演した。理想のタイプを赤裸々に語る重盛に、スタジオ一同は笑いが止まらず…。【映像】好きじゃないからこそ…男子を勘違いさせる“あざと行動”に重盛さと美も納得前回出演時に、「下（しも）の世話も笑ってやってくれる男性が