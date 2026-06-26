《私たちは、人生のこの素晴しい日を再び二人そろって迎えられたことに、あふれんばかりの喜びを感じています。》6月20日、ドジャーズの大谷翔平選手（31）が、妻・真美子さん（29）と連名で、自身のInstagramに第二子が誕生したことを発表した。昨年の4月20日に長女が誕生してから約1年2か月。突然の吉報に、世界中から祝福の声が2人に届いたのだが――。＊＊＊【写真を見る】真美子夫人以外にも…「世界のトップモデル」から