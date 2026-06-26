「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）中継するＮＨＫで解説を務める元日本代表の本田圭佑が、後半１１分の前田の先制ゴールを喜んだ。その瞬間、歓喜に沸くスタンドが映り、スーパーマリオのマリオとルイージの帽子をかぶったファンの姿が。本田は「マリオとルイージも喜んでるよ！」とうれしそうに話した。また、Ｆ組のもう１試合、オランダ−チュニジアは、チュニジアが後半に