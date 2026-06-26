南米・ベネズエラで24日に相次いで起きた大地震で、死者は188人に増えました。ベネズエラ北部では24日にマグニチュード7を超える地震が相次いで発生し、各地で家や建物が倒壊していて、救助活動が続いています。ロドリゲス大統領代行は25日、これまでに188人が死亡、1520人が負傷したと明らかにしました。国連や各国に対し、救助チームを要請したと述べたほか、インフラ再建のため、IMF＝国際通貨基金を活用して2億ドル＝およそ320