華やかな芸能界から離れ、結婚したのち出産を経験。今は一般人として静かに暮らしているーーなんてエピソードは枚挙にいとまがない。しかし、今回話を聞いた月野ゆりね氏（53歳）の人生は一味違う。驚くことに、出産後に選んだのはセクシー女優という道だったのだ。いったいなぜ？本人の口から紆余曲折の歩みを語ってもらおう。◆劇団で演技を勉強しはじめた中学時代――そもそも芸能界にはいつから興味を持ったのですか？月野ゆ