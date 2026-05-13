12日夜、長野県内は雷の影響で、北部から中部の広い範囲で最大47万8300戸余りが停電しました。須坂市内の大型商業施設「ただいま、館内が落雷のため停電しており、係員が復旧作業にあたっています」薄暗くなった須坂市の大型ショッピングモールの店内。さらに、長野市内の交差点では信号機の明かりも消え、車同士が譲り合う場面も。「街灯もついてないね」中部電力パワーグリッドによりますと、12日午後6時23分ごろか