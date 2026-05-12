5月13日（水）に川崎競馬場で行われる、エンプレス杯（Jpn2・4歳上・ダ2100m）の枠順は下記の通り。連覇かかるテンカジョウなど層の厚いJRA勢5頭が中心。交流重賞常連のメモリアカフェ、頭角を現してきているプロミストジーンなど、展開ひとつで入れ替わりそうだ。注目の発走は20時10分。【クイーン賞】テンカジョウが交流重賞4勝目…2着は大井マーブルマウンテン注目の牝馬ダート戦線1枠1番メモリアカフェ牝4・55.0・C.ルメール