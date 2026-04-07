大阪・梅田から電車に揺られること約30分。北大阪急行の延伸により、大阪市内からぐっと身近になった「箕面」の街。紅葉の名所として知られるハイキングコースや、豊かな自然のイメージが強いこの街に、パン好きがこぞって足を運ぶ場所があるのをご存知ですか？ それが、デニッシュ食パン専門店「サトウカエデ」です。 わざわざ箕面までパンを買いに行く。一見、贅沢な時間の使い方に思えるかもしれません。でも、