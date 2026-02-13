ホテルモントレは、「ホテルモントレ ラ・スール那覇」を4月3日にオープンする。2008年8月に開業し、2025年6月30日をもって賃貸借契約の終了に伴い営業を終了した、ホテルロコアナハをリブランドする。リブランドにあたり、全客室やロビーを刷新した。客室数は223室。客室タイプは5タイプで、最大6名まで滞在ができる。全客室にミラブルを導入した。朝食は2階の「ロイヤルホスト」でビュッフェスタイルのメニューを提供する。アク