昨年１２月１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が、ショートヘア姿で近況を伝えた。２８日にインスタグラムで「最近の報道についてご心配をおかけしてますが、変わりなく日々忙しく過ごしています！」と明かし、前髪を長めに下ろしたイメチェンヘアのニット姿をアップ。フォロワーから「ショート似合いますね」との声が上がった。Ｘ（旧ツイッター）でも「最近、ＮＨＫでの報道があり、ご心配をおかけ