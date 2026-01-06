毎週月曜 TOKYO MX、ytvほかで放送中の『僕のヒーローアカデミア』公式スピンオフ作品『ヴィジランテ』のオープニング＆ノンクレジットエンディング映像が公開された。☆映像カットやアーティストビジュアルをチェック！（写真31点）＞＞＞『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスはシ