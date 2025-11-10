第二子の出産のため、母が入院。たった8日間でも、2年半ずっと一緒に過ごしてきた娘の大号泣に、母も思わず涙…。覚悟を決めて自分から離れる娘と、母のやり取りの様子がSNSで話題になり、投稿は約7万いいねを獲得。「娘さんが自分から離れるの泣く」「何故か私も大号泣」と、多くの号泣コメントが寄せられています。今回は、入院当日の一部始終や、離れている間の様子、そして妹誕生後の家族の変化について、投稿者のうたちゃん