“熟成”の名にふさわしい進化を遂げた新型「IS」レクサスは2025年9月9日、FRスポーツセダン「IS」の新型モデルを世界初公開しました。熟成をテーマに掲げた今回の改良では、デザイン・装備・安全性能のすべてが大幅に進化しています。2025年9月に大幅マイナーチェンジを実施した新型「IS」【画像】超カッコイイ！ これが新型「スポーツ“セダン”」です！（54枚）1999年に初代が登場したレクサス「IS」は、俊敏なハンドリン