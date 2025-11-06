同志社大学とセレッソ大阪は4日、サッカーチームに関する様々なデータを利活用し価値創造を目的とした共同研究を行うことを発表した。同志社大学文化情報学部統計科学研究室（宿久洋教授）では、「大規模複雑データの解析法に関する研究」「データ解析に関する実践的研究」などをテーマに、株価データ解析、マーケティングデータ解析、スポーツデータ解析を中心に、幅広い分野を分析対象としてデータ解析に関する研究を行っている