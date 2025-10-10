全国無料放送のBS12 トゥエルビにて、特撮映画『大怪獣ガメラ』の4Kデジタル修復作業に密着した特別番組『船越英一郎の昭和再生ファクトリー」特番 ～『大怪獣ガメラ』4Kデジタル修復作業に密着！～』が、11月2日20時33分より放送される。

参考：ガメラ生誕60周年プロジェクト始動 4Kデジタル修復版「昭和ガメラ」3作品含む特集上映も

本特番は、「昭和再生ファクトリー」と特撮映画『ガメラ』シリーズの共同プロジェクトとして制作されたもの。これまで番組内でも予告されてきた『大怪獣ガメラ』の修復作業に迫り、4K修復監修を務めた樋口真嗣監督のインタビューや、IMAGICAエンタテインメントメディアサービスの作業現場が紹介される。

さらに、オリジナル版で俊夫君役として出演した内田喜郎が修復現場を訪問。当時の撮影手法や“実際のガメラの色”といった裏話を語るなど、昭和特撮の舞台裏に触れられる内容となっている。番組には船越英一郎と阪田マリンが出演する。

また、特番の放送直前となる11月2日19時からは、『大怪獣ガメラ』【4Kデジタル修復版】の放送も実施。映画本編を鑑賞した後だからこそ楽しめる特撮制作の舞台裏を体感できる構成となっている。

この特番に続き、BS12ではガメラ生誕60周年を記念し、昭和ガメラ3作品の【4Kデジタル修復版】と、樋口真嗣監督が特技監督を務めた平成ガメラ3部作が一挙放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）