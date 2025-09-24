ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京から約3000店が消えた町そば屋 もはやチェーン店しか残っていな… そば・うどん 飲食業界 時事ニュース 現代ビジネス 東京から約3000店が消えた町そば屋 もはやチェーン店しか残っていないか 2025年9月24日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 俗にいう「町そば屋」が年々、閉店していると筆者が述べている 東京都麺類協同組合の加盟店数は40年で約3000 店が「消失」したという チェーン店は増えており、「日常でそばを目にする機会は増えている」とした 記事を読む おすすめ記事 惜しみなく愛情を表現してきた母の突然の訃報で…ソン・スンホン、インタビュー中止に 2025年9月22日 11時22分 「どう同情せよというのか」稲盛和夫が「辞める社員」に冷たすぎる態度、その深すぎる理由とは？ 2025年9月23日 11時0分 「売らない店」b8taが9月末で国内の全店舗閉店へ 2025年9月17日 17時27分 実家の名義人である父が亡くなりました。実家を売るのか貸すのか決めかねているので、決まるまでそのままにしておいてもいいでしょうか？ 2025年9月23日 8時20分 J助っ人の相手踏みつけは「反スポーツ的な行為」 長期処分は回避…1試合の出場停止が決定 2025年9月17日 11時40分