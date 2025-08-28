神戸市中央区のマンションで住人女性が刺殺された事件で、谷本将志容疑者（35）が事件2日前の18日朝に女性を見かけ「好みのタイプの女性だと思い後をつけた」という趣旨の供述をしていることが28日、捜査関係者への取材で分かった。