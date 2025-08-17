現在はワコール女子陸上競技部のアドバイザーを務めるほか普及活動にも携わるphoto by Setsuda Hiroyuki【不定期連載】五輪の42.195kmレジェンドランナーの記憶.８福士加代子さん（後編）陸上競技のなかでもひときわ高い人気と注目度を誇るマラソン。五輪の大舞台で世界の強豪としのぎを削った、個性豊かな日本人選手たちのドラマは、時代を越えて人々の心を揺さぶる。そんなレジェンドランナーの記憶をたどる本連載。今回