IVEが新しいコラボ曲を発売した。彼女たちは同日午後2時（韓国時間）、各音楽配信サイトを通じて海外の有名プロデューサー兼DJのデヴィッド・ゲッタ（David Guetta）とのコラボ曲「Supernova Love」をリリース。同曲に参加したデヴィッド・ゲッタは「グラミー賞」で2回も受賞し、プロデュースの実力を認められた。これは世界的な音楽家である坂本龍一さんの「戦場のメリークリスマス」をサンプリングした楽曲だ。デヴィッド・ゲッ