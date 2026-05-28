VectorBuilderが提供する“完全無料”のベクターデザイン＆シークエンス解析ソフト「VectorBee」が変える、遺伝子研究の新しいワークフロー

ベクタービルダー・ジャパン株式会社

「研究の時間を、本来の価値へ」--分断された遺伝子解析ワークフローを統合する、完全無料のDNAソフト「VectorBee」の開発思想











ダウンロードは https://www.vectorbee.com/jp( https://www.vectorbee.com/jp/ )

から





遺伝子研究の現場では、日々さまざまなツールが使われています。

ベクター設計、配列解析、プライマー設計、制限酵素解析、そしてベクター構築の外注--。それぞれは優れたツールであっても、研究ワークフロー全体としては分断されているのが現状でした。

その結果、研究者は本来不要なはずのデータの移行、形式変換、情報の再確認といった“研究そのものではない作業”に、多くの時間を費やしてきました。さらには、新しいツールを導入するたびに操作方法を学ぶ必要があり、学習コストも大きな負担となっていました。





VectorBeeを支える開発思想

VectorBuilderの創業者兼チーフサイエンティストであるBruce Lahn博士はこの現状を強く危惧していました。遺伝学・分子生物学分野で100報以上の論文実績を持つLahn博士は、自らも研究者として、高額な解析ソフトや複雑なワークフローが、若手研究者や予算の限られたラボの足かせになっている現場を幾度となく目にしてきました。

「優れたツールは、研究者であれば誰でもアクセスできるべきだ」

この信念のもと、生物学者とITエンジニアの混成チームによる開発がスタートしました。目指したのは、単なる多機能ソフトではありません。「思考を止めない、流れるようなワークフロー」の実現でした。

その思想から生まれたのが、完全無料のベクターデザイン＆シークエンス解析ソフト「VectorBee」です。















図１ 直感的な操作性を追求したVectorBeeのメインインターフェース。VectorBuilderに登録されているベクターIDの入力はもちろん、配列をコピー＆ペーストで簡単に取り込めるほか、NCBIに登録されている遺伝子名やIDを入力してインポートすることも可能です。また、FASTA形式をはじめとするさまざまなフォーマットに対応しているため、既存のベクター資産をそのまま活用できます。





■ プロフェッショナルの要求に応える高度な解析機能





VectorBeeは、研究現場で求められる高度な解析機能が数多く搭載されています。

1. 配列編集から可視化までを、ひとつの画面で: クリックベースで配列の追加・削除・置換が可能 。GC含量やCpGアイランドの可視化に加え（図１（A））、全フレーム（+1, +2, +3）のアミノ酸配列表示により、フレームシフト変異や終止コドンの位置も視覚的に即座に確認できます。

2. クローニング設計を支える制限酵素解析: 約700種類の制限酵素データベースを搭載 。シングルカット・ダブルカットのシミュレーションはもちろん、切断後のフラグメントサイズも自動計算されます（図1（B））。

3. 条件設定によるプライマー自動設計: ターゲット領域、Tm値、GC含量などの詳細条件を指定することで、最適なプライマー候補を自動抽出（図1（C））。選択したプライマーはマップ上に即座に反映されます。

4. 多数の配列比較にも対応するアラインメント機能: 3配列以上の同時比較にも対応。非一致領域が色分け表示されるため、多数のクローン候補からの選別も効率的に行えます（図1（D））。

※ 詳細な操作方法や、他の機能については、こちら( https://www.vectorbee.com/jp/ )

をご覧ください。





A.







B.







C.







D.

















図2 (A) 線形マップ上に、①GC含有率、②CpGアイランド、さらには③各コンポーネント内における開始コドン（青色）と終止コドン（赤色）の位置情報も、色分けにより一目で分かるように可視化される。(B) 制限酵素を選択後、切断シミュレーションを実行すると、マップ上に制限酵素サイトの位置と、各フラグメントの長さが表示される。(C) プライマー条件を設定後、Forward / Reverseプライマー候補がペアで一覧表示され、GC含量、Tm、ターゲットサイズも同時に確認が可能に。(D) マルチプルシークエンスアライメント。配列における非マッチング領域は赤で表示されるため、一目で多数のベクターの配列比較情報が把握できる。





■ 設計がそのまま「実験」につながるソフトウェア

VectorBeeが他のソフトと決定的に違うのは、設計したデザインがそのまま当社の受託製造サービスに直結している点です。

VectorBuilder内のデータベースやマイアカウントと直接連携しており、オンライン上で作成したベクターIDを入力するだけで既存のデザインをインポート可能。さらに、ソフト上で完成させたデザインは、そのまま当社の専門チームによるレビューを経て、ベクター構築、プラスミドDNA製造、ウイルスパッケージングなどの受託工程へ移行できます。

これにより、メールでの煩雑なやり取りや情報伝達ロスを最小限に抑え、研究初期段階から製造フェーズまでを一本の線でつなぐことが可能になりました。





研究の時間を、本来の価値へ

VectorBeeが目指したのは、単なる解析ソフトではありません。「実験につながる設計」までを一つにつなぐ、新しい研究ワークフローそのものです。

2024年にリリースを開始して以降、VectorBeeはすでに世界で数十万人規模のユーザーに利用されています。

「操作画面は非常に分かりやすく、数分で目的のベクターを作成することができた」

「非常に直感的で研究者フレンドリーなユーザーインターフェースなので、分子生物学ワークフローをスムーズに進めることができる」

「コンストラクト設計がこれまで以上に楽しくなった」

こうした研究者の声が、私たちの開発を支える原動力となっています。

VectorBeeは完成形ではありません。今もなお、現場の声を受けて新機能追加や改良が続けられています。研究者が本来集中すべきなのは、「ツールをつなぐこと」ではなく、「新しい発見をすること」。私たちはソフトを通じて、未来の研究環境そのものをアップデートし続けていきます 。





もし、操作上の問題点やご不明点、ご意見がございましたら、VectorBeeトップ画面右上にある「Give Feedback」へカーソルを合わせ、お問い合わせください















VectorBuilderについて

ベクタービルダーは、遺伝子を細胞へ届ける「ベクター」の設計・製造を通じて、生命科学・医薬研究の前進を支えるグローバル企業です。

研究者の負担を減らし、研究を加速させるために、高品質・短納期のベクター受託サービスと、専門家による手厚いサポートを提供しています。

基礎研究から臨床・商業化まで、遺伝子治療開発を一貫して支援しています。

▶ 詳細はこちら：www.vectorbuilder.com( https://www.vectorbuilder.jp/ )



