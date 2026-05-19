屋外広告市場規模、2034年までに712億米ドルに到達 | 年平均成長率（CAGR）5.50%で拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349760/images/bodyimage1】
屋外広告市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「屋外広告市場：種類別、セグメント別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の屋外広告市場規模は2025年に433億米ドルと評価され、2034年には712億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.50%となる見込みです。現在、アジアが市場を牽引しており、中国、日本、インド、韓国における急速な都市化、スマートシティインフラの拡大、消費支出の増加を背景に、2025年には34.5%を超える市場シェアを占めています。
屋外広告（アウトオブホーム広告、OOH広告とも呼ばれる）とは、消費者が自宅の外にいる間にリーチできるあらゆる販促媒体を指します。従来の静止看板、交通広告、街路設備から、LEDスクリーン、インタラクティブパネル、AIを活用したプログラマティックコンテンツ配信機能を備えた高度なデジタル屋外広告（DOOH）まで、幅広いフォーマットが含まれます。市場は構造的なデジタル変革期を迎えており、DOOHフォーマットは、優れたターゲティング機能、リアルタイムのコンテンツ最適化、測定可能なキャンペーンパフォーマンスにより、従来の静止フォーマットから急速にシェアを奪っています。
アジア太平洋地域は、2026年には推定34.5%のシェアを占め、急速な都市化、可処分所得の増加、消費支出の拡大を主な推進力として、世界の屋外広告市場を牽引しています。また、中国、インド、韓国におけるデジタル技術の普及とスマートシティ構想の導入拡大は、デジタル屋外広告に新たな機会をもたらしています。さらに、AI、5G接続、プログラマティック広告プラットフォームの統合により、屋外広告はマスリーチ媒体から精密ターゲティングチャネルへと変貌を遂げつつあり、市場の成長は加速しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/outdoor-advertising-market/requestsample
主要な市場推進要因
デジタル屋外広告の拡大とプログラマティックDOOHの導入
従来の静止画フォーマットからデジタル屋外広告への急速な移行は、屋外広告市場を再構築する最も強力な構造的要因です。従来の屋外広告フォーマットは2026年にわずか1.5%の成長にとどまると予測されている一方、デジタル屋外広告は14.5%拡大すると予測されています。これは、2017年以降屋外広告を再構築してきた構造的変化を反映した、ほぼ10対1の比率であり、2024年から2025年にかけての米国の屋外広告収入全体の成長の55%はDOOHから直接もたらされることになります。この変革を可能にするプログラマティックインフラストラクチャは劇的に拡大しており、2025年11月のBroadsignによるPlace Exchangeの買収により、プログラマティックに取引可能な在庫は世界中で180万のスクリーンに拡大しました。
2026年1月、日本ではスマートシティインフラ、デジタルサイネージネットワーク、高解像度LEDディスプレイの普及拡大に伴い、特に交通拠点、商業施設、都市中心部において、屋外広告（DOOH）の需要が高まりました。この日本市場の動向は、空港、地下鉄駅、バス停、鉄道駅といった交通機関周辺が、プレミアムなDOOH広告掲載場所として最も価値の高い場所として台頭し、広告主が測定可能な人口統計プロファイルを持つ、高頻度かつ確実なオーディエンスにリーチできるという、世界的な傾向を反映しています。
屋外広告市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「屋外広告市場：種類別、セグメント別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の屋外広告市場規模は2025年に433億米ドルと評価され、2034年には712億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.50%となる見込みです。現在、アジアが市場を牽引しており、中国、日本、インド、韓国における急速な都市化、スマートシティインフラの拡大、消費支出の増加を背景に、2025年には34.5%を超える市場シェアを占めています。
屋外広告（アウトオブホーム広告、OOH広告とも呼ばれる）とは、消費者が自宅の外にいる間にリーチできるあらゆる販促媒体を指します。従来の静止看板、交通広告、街路設備から、LEDスクリーン、インタラクティブパネル、AIを活用したプログラマティックコンテンツ配信機能を備えた高度なデジタル屋外広告（DOOH）まで、幅広いフォーマットが含まれます。市場は構造的なデジタル変革期を迎えており、DOOHフォーマットは、優れたターゲティング機能、リアルタイムのコンテンツ最適化、測定可能なキャンペーンパフォーマンスにより、従来の静止フォーマットから急速にシェアを奪っています。
アジア太平洋地域は、2026年には推定34.5%のシェアを占め、急速な都市化、可処分所得の増加、消費支出の拡大を主な推進力として、世界の屋外広告市場を牽引しています。また、中国、インド、韓国におけるデジタル技術の普及とスマートシティ構想の導入拡大は、デジタル屋外広告に新たな機会をもたらしています。さらに、AI、5G接続、プログラマティック広告プラットフォームの統合により、屋外広告はマスリーチ媒体から精密ターゲティングチャネルへと変貌を遂げつつあり、市場の成長は加速しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。https://www.imarcgroup.com/report/ja/outdoor-advertising-market/requestsample
主要な市場推進要因
デジタル屋外広告の拡大とプログラマティックDOOHの導入
従来の静止画フォーマットからデジタル屋外広告への急速な移行は、屋外広告市場を再構築する最も強力な構造的要因です。従来の屋外広告フォーマットは2026年にわずか1.5%の成長にとどまると予測されている一方、デジタル屋外広告は14.5%拡大すると予測されています。これは、2017年以降屋外広告を再構築してきた構造的変化を反映した、ほぼ10対1の比率であり、2024年から2025年にかけての米国の屋外広告収入全体の成長の55%はDOOHから直接もたらされることになります。この変革を可能にするプログラマティックインフラストラクチャは劇的に拡大しており、2025年11月のBroadsignによるPlace Exchangeの買収により、プログラマティックに取引可能な在庫は世界中で180万のスクリーンに拡大しました。
2026年1月、日本ではスマートシティインフラ、デジタルサイネージネットワーク、高解像度LEDディスプレイの普及拡大に伴い、特に交通拠点、商業施設、都市中心部において、屋外広告（DOOH）の需要が高まりました。この日本市場の動向は、空港、地下鉄駅、バス停、鉄道駅といった交通機関周辺が、プレミアムなDOOH広告掲載場所として最も価値の高い場所として台頭し、広告主が測定可能な人口統計プロファイルを持つ、高頻度かつ確実なオーディエンスにリーチできるという、世界的な傾向を反映しています。