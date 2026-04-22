[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。4月13日から4月19日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■「青」の再解釈から始まった、みずほのコーポレートブランディングプロジェクトとは

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#マーケティング#広告#経営/企業#クリエイティブ#Future Creative Center

「Future×クリエイティビティ」をテーマに、広告の枠を超えて未来づくりの領域をクリエイティビティでサポートする、電通の「Future Creative Center」のセンター員が、これからの取り組みについて語る本連載。今回は、みずほフィナンシャルグループの「青さで、挑む。」というコピーを核にした、コーポレートブランディングキャンペーンについてご紹介します。

著者：祖谷 考克（みずほフィナンシャルグループ）×三戸 健太郎（電通 第3CRプランニング局）

■電通が考えるテレビCMのイノベーションとは？

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#マーケティング#広告#メディア/コンテンツ#テレビＣＭ

高度化するテレビメディアについて、新たに登場しているサービスや、そのサービスを利用した広告主の事例をご紹介し、広告主のKPIや課題を踏まえて、どのようにテレビCMを活用していけばよいかをお伝えする本連載。今回は、テレビCMの現在地を改めて確認し、電通が考えるテレビCMのイノベーションについて語ります。

著者：朴泰輝（電通 MCトランスフォーメーション局）

■押さえておきたいブランディングの視点 ─経済的価値、社会的価値、ブランド価値 ─

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#インサイト/調査#ブランディング#ブランド#効果測定

企業広報戦略研究所は、「魅力度ブランディングモデルVer.3」を基に設計した「魅力度ブランド調査」を実施しました。連載3回目の今回は、企業価値を3つに分けて深掘りし、企業の魅力との関係性について解説します。企業のブランド価値向上のためには、どのような魅力を高めることが有効なのでしょうか。そのヒントをお伝えします。

著者：末次 祥行（電通PRコンサルティング 企業広報戦略研究所）

■転職か、一社か。二つのモデルで読み解く日本人のキャリア幸福観

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#インサイト/調査#生活者インサイト#キャリア意識

「転職」が、生活者側にとっても企業側にとっても、より一般的な選択肢に―。電通デザイアデザインは消費と欲望の関係から、さまざまなソリューション開発や情報発信を行う組織です。今回は、DDDが実施している「心が動く消費調査」を分析。第11回の調査結果に基づき、DDDの米谷彩加が転職とキャリアの幸福観の関係性について読み解きます。

著者：米谷彩加（電通 第2マーケティング局）

■社長対談レポート：藤田晋氏×佐野傑氏――ABEMAのこれまでとこれから

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#経営/企業#メディア/コンテンツ

新しい未来のテレビ「ABEMA」の開局10周年を記念したイベント「ABEMA開局10周年記念 Dentsu ABEMA DAY――ABEMAのこれまでとこれから」が、2026年3月2日に開催された。本イベント内で行われた特別対談では、AbemaTVの代表取締役社長である藤田晋氏と、dentsu Japan CEO 兼 電通 代表取締役 社長執行役員（当時）の佐野傑氏が登壇。

他にもぞくぞく！

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