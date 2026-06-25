【Mリーグ】佐野ひなこ、セガサミーフェニックスから指名「全身全霊で闘い抜きます」【コメント全文】
Mリーグ機構が25日、「Mリーグ2026-27シーズン（以下Mリーグ2026-27）」ドラフト会議を開催。佐野ひなこが、セガサミーフェニックスから指名を受けた。
【動画】満面の笑み！佐野ひなこの近影ショット
EARTH JETS、赤坂ドリブンズ、EX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部、渋谷ABEMAS、TEAM RAIDEN / 雷電、BEAST Xの7チームは、「Mリーグ2025-26」から引き続き4名の選手と契約を更新したため「指名権なし」。KADOKAWAサクラナイツ、セガサミーフェニックス、U-NEXT Piratesの3チームは、プロ団体（※）に所属するプロ雀士の中からドラフト指名を行い、選手との交渉権を獲得した。
※「Mリーグ」に参加するプロ団体は、「日本プロ麻雀連盟」「日本プロ麻雀協会」「最高位戦日本プロ麻雀協会」「麻将連合-μ-」「RMU」の5団体。
■佐野ひなこ
この度、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました、最高位戦日本プロ麻雀協会の佐野ひなこです。まずは、私に大きなチャンスを与えてくださったセガサミーフェニックスの皆様に、心から感謝申し上げます。
プロ入りしてからの日も浅く、これといった実績もない私がMリーグの大舞台に立つこと。指名をうけて、「本当に私で務まるのか」と震えましたし、皆様が不安に思われるのも当然だと痛感しています。正直なところ、猛者揃いのMリーグでは、圧倒的な力の差に何度も壁にぶつかると思います。怖くて足がすくむ思いです。
今はまだ頼りない新人ですが、いつか「フェニックスの選手」として皆様に認めていただけるよう、全身全霊で闘い抜きます。どうかダメな時は厳しく叱っていただき、未熟な私の挑戦を一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします。
■セガサミーフェニックス チームコメント
Mリーグ2026-27シーズンドラフト会議において、セガサミーフェニックスは佐野ひなこ（さのひなこ）プロを指名いたしました。佐野プロの競技に真摯に向き合い、高みを目指して努力を続ける姿勢に大きな魅力を感じています。
また、ご自身の言葉や活動を通じて麻雀の魅力を広く届ける発信力を兼ね備えており、その力はファンの皆様により深くフェニックスを楽しんでいただくための施策展開に加え、新たなファン層の拡大にもつながるものと期待しています。
来シーズンも、一戦一戦、一局一局に全力を注ぎ、一つでも多くの勝利を積み重ねてまいります。
セガサミーフェニックスはどのような状況でも最後まであきらめず、ファンの皆様に「最高の一瞬」をお届けできる存在であり続けるために、チーム一丸となって全力を尽くしてまいります。
2026-27 シーズンも熱いご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。
【動画】満面の笑み！佐野ひなこの近影ショット
EARTH JETS、赤坂ドリブンズ、EX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部、渋谷ABEMAS、TEAM RAIDEN / 雷電、BEAST Xの7チームは、「Mリーグ2025-26」から引き続き4名の選手と契約を更新したため「指名権なし」。KADOKAWAサクラナイツ、セガサミーフェニックス、U-NEXT Piratesの3チームは、プロ団体（※）に所属するプロ雀士の中からドラフト指名を行い、選手との交渉権を獲得した。
■佐野ひなこ
この度、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました、最高位戦日本プロ麻雀協会の佐野ひなこです。まずは、私に大きなチャンスを与えてくださったセガサミーフェニックスの皆様に、心から感謝申し上げます。
プロ入りしてからの日も浅く、これといった実績もない私がMリーグの大舞台に立つこと。指名をうけて、「本当に私で務まるのか」と震えましたし、皆様が不安に思われるのも当然だと痛感しています。正直なところ、猛者揃いのMリーグでは、圧倒的な力の差に何度も壁にぶつかると思います。怖くて足がすくむ思いです。
今はまだ頼りない新人ですが、いつか「フェニックスの選手」として皆様に認めていただけるよう、全身全霊で闘い抜きます。どうかダメな時は厳しく叱っていただき、未熟な私の挑戦を一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします。
■セガサミーフェニックス チームコメント
Mリーグ2026-27シーズンドラフト会議において、セガサミーフェニックスは佐野ひなこ（さのひなこ）プロを指名いたしました。佐野プロの競技に真摯に向き合い、高みを目指して努力を続ける姿勢に大きな魅力を感じています。
また、ご自身の言葉や活動を通じて麻雀の魅力を広く届ける発信力を兼ね備えており、その力はファンの皆様により深くフェニックスを楽しんでいただくための施策展開に加え、新たなファン層の拡大にもつながるものと期待しています。
来シーズンも、一戦一戦、一局一局に全力を注ぎ、一つでも多くの勝利を積み重ねてまいります。
セガサミーフェニックスはどのような状況でも最後まであきらめず、ファンの皆様に「最高の一瞬」をお届けできる存在であり続けるために、チーム一丸となって全力を尽くしてまいります。
2026-27 シーズンも熱いご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。