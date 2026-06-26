前田健の帽子のつばに記されている文字スポーツ報知

「ＫＳＫＲＫＲＳ」楽天・前田健太の帽子に書かれた７文字「昔からずっと書いてるんです」　日本復帰１勝の支えに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 楽天・前田健太が西武戦で７回無失点と圧巻の投球を見せた
  • 帽子のつばに刻んだ言葉を胸に１１年ぶりのNPB白星を挙げた
  • 「KSKRKRSは家族と愛犬のイニシャル」と前田健太が明かした
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