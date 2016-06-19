佐野ひなこは、ホリプロ所属のタレント、グラビアアイドル。1994年10月13日生まれ、 東京都出身。
6月25日のドラフト会議で指名を受け、7月1日に正式契約合意が発表されたものである
オリコンニュース
3日放送の番組で、容姿の印象が変わったと話題になっていることに言及
スポニチアネックス
黒髪ボブと薄めのメイクで登場し、ネットでは「別人？」との声も
スポーツ報知
「眉、眉間、エラ、顎にボトックスしたことあるよ〜」などと言及
ABEMA TIMES
livedoor
イベントでは、身長が2mを超える元NBA選手らに挟まれる一幕もあった佐野
デイリースポーツ
「週刊ヤングマガジン」の表紙の画像や、撮影時のオフショットを公開
マイナビニュース
今まで水着や下着だったのが「下乳を見せたのが最大（露出）」とアピール
正月旅行で3kg太り、51cmのウエストが「55cmぐらいになって」と苦笑い
モデルプレス
佐野ひなこ、夏菜、玉城裕規が新たに参戦することが分かった
成海璃子と佐野ひなこが繰り広げる、愛人同士の激しいバトルが話題
「好きな人がいること」の最終回で披露したサンタの衣装を着ている佐野
退場時には大音量のBGMが流れるなど、報道陣が質問する機会はなかった
佐野は体重計に乗り、数字が「40.0kg」を示している写真も投稿
ナリナリドットコム