浅井博章・古坂大魔王が揃う盆踊り×ライブの3日間！ FM NACK5「NACK KEYAKI ON-DO」

記事ポイント FM NACK5×GMOアリーナさいたまが7月31日〜8月2日にけやきひろばで夏祭りを開催3日間とも人気パーソナリティーが登場・入場無料櫓と特設ステージの2エリアで歌・ダンス・お笑いを披露 FM NACK5×GMOアリーナさいたまが7月31日〜8月2日にけやきひろばで夏祭りを開催3日間とも人気パーソナリティーが登場・入場無料櫓と特設ステージの2エリアで歌・ダンス・お笑いを披露

FM NACK5とGMOアリーナさいたまが、夏祭りイベント”Carro presents NACK KEYAKI ON-DO 〜ON the music, DO the dance〜”を2026年7月31日(金)から8月2日(日)の3日間、さいたま新都心のけやきひろばで開催します。

入場は無料で、どなたでも参加できます。

けやきひろばには盆踊りをイメージした大きな櫓と特設ステージが設置され、2つのエリアにわたってパフォーマンスが披露されます。

「Carro presents NACK KEYAKI ON-DO」

日時：2026年7月31日(金)〜8月2日(日) 16:00開演・20:00終了(予定)会場：さいたま新都心 けやきひろば(GMOアリーナさいたま隣接)料金：入場無料主催：FM NACK5・GMOアリーナさいたま※雨天の場合は中止となる場合あり

“Carro presents NACK KEYAKI ON-DO 〜ON the music, DO the dance〜”は、FM NACK5とGMOアリーナさいたまがタッグを組んで立ち上げた新企画の夏祭りイベントです。

FM NACK5は1988年10月31日に「エフエム埼玉」として開局した埼玉県を放送対象とするFMラジオ局で、周波数79.5MHzの語呂合わせを局名の由来とする独立系局です。

さいたま市大宮区に本社を置き、地域密着のトーク・音楽番組で埼玉県民に長年親しまれてきました。

GMOアリーナさいたまはさいたまスーパーアリーナの愛称で、その隣接エリアであるけやきひろばが3日間の会場となります。

3日間それぞれにNACK5の人気番組が登場し、DJプレイ・ゲストライブ・トークなど「観て、歌って、踊って」楽しめるコンテンツが展開されます。

3日間のプログラム

7月31日(金)：「BEAT SHUFFLE」浅井博章 他ゲスト多数 ／ 19時から公開生放送あり8月1日(土)：「FAV FOUR」古坂大魔王・でか美ちゃん 他ゲスト多数8月2日(日)：「GOGOMONZ」三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおり 他ゲスト多数

初日の7月31日(金)は、放送から28年を迎えるV-ROCK完全攻略プログラム「BEAT SHUFFLE」が登場します。

番組MC・浅井博章のDJプレイとゲストアーティストによるミニライブが披露され、当日19時からは公開生放送も実施。

注目のコンテンツが凝縮された一夜となります。

8月1日(土)は古坂大魔王とでか美ちゃんによる「FAV FOUR」チームが担当します。

MC2名のDJプレイに加え、豪華ゲストが続々登場。

会場の盛り上がりは最高潮に達しそうです。

最終日の8月2日(日)はFM NACK5の人気ワイド番組「GOGOMONZ」が締めくくり。

レギュラーメンバーの三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおりに加え、GOGOMONZならではのゲスト陣も祭りに駆けつけます。

歌あり・ダンスあり・お笑いありのスペシャルパフォーマンスが披露され、フィナーレを華やかに飾る構成です。

2つのパフォーマンスエリア

けやきひろばには盆踊りをイメージした大きな櫓が設置されています。

さらに特設ステージも用意され、2つのエリアで同時にパフォーマンスが展開。

会場全体が一体となった空間となります。

夏のさいたま新都心・けやきひろばを舞台に、NACK5とGMOアリーナさいたまが仕掛ける新感覚エンターテインメント空間が広がります。

ブース展開とオリジナルグッズ

イベント当日は幅広い世代に向けたブースが多数出店。

家族連れから若者まで楽しめる構成となっています。

このイベントでしか手に入らないNACK5オリジナルグッズも販売予定です。

協賛・飲食・グッズ販売ブースは最大21時までオープンする予定となっています。

FM NACK5の人気パーソナリティーが3日間にわたって登場し、DJプレイ・ゲストライブ・お笑いと多彩なパフォーマンスをけやきひろばで楽しめます。

盆踊りの櫓と特設ステージという2つのエリアで「観て、歌って、踊って」、夏の音楽空間に浸れる3日間です。

「NACK KEYAKI ON-DO」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントへの入場料はかかりますか？

A. 入場は無料で、どなたでも参加できます。

なお、雨天の場合は中止となる場合があります。

Q. 3日間の出演者はそれぞれ誰ですか？

A. 7月31日(金)は「BEAT SHUFFLE」の浅井博章 他ゲスト多数、8月1日(土)は「FAV FOUR」の古坂大魔王・でか美ちゃん 他ゲスト多数、8月2日(日)は「GOGOMONZ」の三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおり 他ゲスト多数が出演します。

Q. 協賛・飲食ブースは何時まで営業しますか？

A. 協賛・飲食・グッズ販売ブースは最大21時までオープンする予定です(本イベントの終演予定時刻は20時)。

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