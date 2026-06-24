元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「大誤算！揚げ物半額キャンペーンするも消費者から批判が殺到している理由とは【セブンイレブン 】」を公開した。セブンイレブンが実施した揚げ物半額キャンペーンがSNSで炎上した理由について、「本部がSNSの性質を完全に読み違えた」と解説している。



下矢氏は、セブンイレブンが夕方の時間限定で実施した揚げ物半額キャンペーンについて、減少した客足を取り戻すための施策だったと説明。しかし、SNSでの反応は「俺買えなかったやん」という不満ではなく、「お店の人かわいそうやん」という現場スタッフへの同情と本部への批判だったと指摘する。



批判が集中した理由として、時間限定という条件に加え、デリバリーアプリでも注文可能にした影響で、最少人数で回している店舗に業務が殺到した背景を挙げる。目の前で疲弊するスタッフを見た消費者が、「エリート対現場みたいな構図」に自分を重ね、批判の声を上げたのだと分析した。さらに、セブンイレブンがSNSで発表した公式のお詫び文が顧客への謝罪に終始し、現場スタッフへの言及が欠けていた点も火に油を注いだと指摘。「自分たちとしても課題として認識してます」といった一言があれば違ったはずだと語る。



最後に下矢氏は、SNS時代においてバズって評判になることと、叩かれることは「コインの裏表」であると提言。大企業ほど、現場を軽視して弱い立場の人に無理を押し付けているように見える行動は「社会の強者」として攻撃の対象になりやすいと警鐘を鳴らし、キャンペーンを仕掛ける際の新たな注意ポイントとして動画を締めくくった。



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