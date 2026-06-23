【W杯2026】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚を公開 真剣表情＆“2ショット”ほか
サッカー元日本代表MFの本田圭佑が23日、自身のインスタグラムを更新。「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦でのショットを公開した。
【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚
同試合は21日午後1時にキックオフ。日本テレビ系で生中継され、日本テレビの山本紘之アナウンサー（37）が実況を、本田が解説を務めていた。
投稿で、自身の真剣な表情や、山本アナと記念2ショットを撮影するシーンを収めたショットなどを公開。「Japan’s historic 4-0 win yesterday」と、4-0での勝利を祝福した。
この投稿に「本田さんの解説、本当にわかりやすくて楽しくて最幸です テレビで観戦する醍醐味を味わわせてくれて、ありがとうございます」「解説が楽しい 素人なんでわかりやすい」「サポーター、視聴者と同じ目線、共感できる言葉での解説面白い。心理描写が素晴らしすぎる。サッカーを2倍楽しめ、本田さんをもっと好きになった」「ワールドカップ日本戦の解説、本当に最高です！笑える、楽しい、的確でわかりやすいです。選手目線の解説も、聞いていて楽しめます そして予言が当たるので凄すぎます！」など、解説を振り返り絶賛するコメントが多数寄せられた。
なお試合後、日テレサッカーの公式Xは“本田語録”の数々を紹介。日本4点目のゴール後に発した「イケイケどんどんやてこれ！」をはじめとして、飾らない本田の魅力が詰まった言葉を数多く伝えた。
■本田語録
「とにかく今日は勝ち点3 まず今日勝つことが大事」
「（スタジアムは）思った以上にホーム。9.9割くらい日本ファンといってもいいかも」
「ファールない!?結構痛がってるよ！VARいけ！主張した方がいいよ」
「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」
「2ミリくらい入ってたと思いますよ」
「なんでやねん！日本ボールやん！」
「今日上田さん絶対点獲る気がするなぁ」
「（点を獲る時はご自身でわかりますか？）わかるようでわからない わからないようでわかる よくわかんないこと言ってますけど」
「今ね伊東純也さんが追い越したでしょ？無視して、パス出さへんのかいと思って、チャンス潰れたやんと思ったけど、この神シュート」
「彩艶さんウォーミングアップでペナまで蹴ってましたよ。40になってそんな蹴ったら怪我する。しゅんってなる」
「（本田選手もこのスタジアムで2度ほど試合したことありますが？）え？このスタジアムで？めっちゃ詳しいですね」
「（残り20分ほどの場面で）こんなこと言ったらあれですけど、今日は勝ちます。99.99999％勝ちます！」
「（冨安のシュートブロックを見て）説明しきれない。10分くらい今のブロックで話せる」
「（日本4点目のゴール後）イケイケどんどんやてこれ！」
【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚
同試合は21日午後1時にキックオフ。日本テレビ系で生中継され、日本テレビの山本紘之アナウンサー（37）が実況を、本田が解説を務めていた。
投稿で、自身の真剣な表情や、山本アナと記念2ショットを撮影するシーンを収めたショットなどを公開。「Japan’s historic 4-0 win yesterday」と、4-0での勝利を祝福した。
なお試合後、日テレサッカーの公式Xは“本田語録”の数々を紹介。日本4点目のゴール後に発した「イケイケどんどんやてこれ！」をはじめとして、飾らない本田の魅力が詰まった言葉を数多く伝えた。
■本田語録
「とにかく今日は勝ち点3 まず今日勝つことが大事」
「（スタジアムは）思った以上にホーム。9.9割くらい日本ファンといってもいいかも」
「ファールない!?結構痛がってるよ！VARいけ！主張した方がいいよ」
「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」
「2ミリくらい入ってたと思いますよ」
「なんでやねん！日本ボールやん！」
「今日上田さん絶対点獲る気がするなぁ」
「（点を獲る時はご自身でわかりますか？）わかるようでわからない わからないようでわかる よくわかんないこと言ってますけど」
「今ね伊東純也さんが追い越したでしょ？無視して、パス出さへんのかいと思って、チャンス潰れたやんと思ったけど、この神シュート」
「彩艶さんウォーミングアップでペナまで蹴ってましたよ。40になってそんな蹴ったら怪我する。しゅんってなる」
「（本田選手もこのスタジアムで2度ほど試合したことありますが？）え？このスタジアムで？めっちゃ詳しいですね」
「（残り20分ほどの場面で）こんなこと言ったらあれですけど、今日は勝ちます。99.99999％勝ちます！」
「（冨安のシュートブロックを見て）説明しきれない。10分くらい今のブロックで話せる」
「（日本4点目のゴール後）イケイケどんどんやてこれ！」