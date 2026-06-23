【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3ー0 イラク代表（日本時間6月23日／フィラデルフィア・スタジアム）

【映像】世界震撼！エンバペ、時速120キロ“超弾丸シュート”を放つ瞬間

怪物FWの一撃に世界が震撼した。フランス代表のFWキリアン・エンバペがボックス外から逆足で時速120kmの弾丸シュートを突き刺すと、ファンからは驚きの声があがった。

日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループI第2節でフランス代表はイラク代表と対戦した。

初戦のセネガル代表戦で2ゴールを挙げていたエースで主将のエンバペが、第2節でも圧巻の決定力を見せつける。

スコアレスで迎えた14分、FWウスマン・デンベレとポジションを入れ替える形で右サイドへ流れたエンバペは、背後へ抜け出したMFマイケル・オリーセへパスを送った。

一度は相手DFにカットされたものの、オリーセがすぐさまボールを奪い返し、中央へ絞っていたエンバペへリターンパス。背番号10はボックス手前から迷うことなく左足を振り抜くと、相手DFの股を抜いた強烈なシュートが逆サイドのネットに突き刺さった。

ゴールまで21mの距離から放たれた時速120kmの逆足弾に、DAZNで解説を務めた佐藤寿人氏（元日本代表）も思わず「すごい！」と驚嘆した。

同じく解説を務めた大久保嘉人氏（元日本代表）は「左足でこのシュートを蹴れるのは止めようがないですね」とコメント。佐藤氏も「インステップのキックで押し出す形で、全ての力がボールに乗りましたね」と、圧巻のミドルシュートを分析した。

このゴラッソはSNSでも大きな話題に。ファンからは「ここから打つ！？」「それ決めるんかよ」「朝から声出たわ」「エグいって」「メッシもすごいけどエンバペよな」「左足かよw」と驚きの声が相次いだ。

エンバペは54分にも追加点を奪い、3ー0の快勝の立役者となった。2試合で4ゴールという圧巻のペースで得点を重ね、フランス代表を開幕2連勝へ導いている。

（FIFAワールドカップ2026）