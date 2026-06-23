私立恵比寿中学・安本彩花ソロプロジェクト“NecoMe（Ayaka Yasumoto）”インドネシアコラボ第2弾楽曲リリース決定

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私立恵比寿中学の安本彩花が、ソロプロジェクト“NecoMe（Ayaka Yasumoto）”として、インドネシアコラボ第2弾楽曲「Modorenai Yoru」を6月23日にデジタルリリースすることが決定した。

■生誕祭で元JKT48・Sisca Sarasとともに新曲「Modorenai Yoru」をサプライズ初披露！

安本は、2025年6月に大阪・関西万博のインドネシアパビリオンのイベントへの出演がきっかけとなり、“NecoMe”プロジェクトとして楽曲「Bobby makes you smile!」を作詞作曲。同楽曲はインドネシアパビリオンのイメージキャラクター“CaptainBobby（キャプテンボビー）”のテーマソングに採用され、8月にはインドネシアで開催された国際的ファッションカーニバル『JFC2025』にて同曲を歌唱披露し、注目を集めた。

その後、“NecoMe（Ayaka Yasumoto）”名義で元JKT48のSisca Saras（読み：シスカ サラス）、プロデューサーF4dli（読み：ファドリ）とタッグを組み、4月10日にインドネシアコラボ第1弾楽曲「SWIPE KANAN KIRI（読み：スワイプカナンキリ）」をリリース。そして今回、第2弾楽曲として、Siscaとのコラボ曲「Modorenai Yoru」がリリースされる。

6月22日、KT Zepp Yokohamaにて開催された安本彩花生誕ソロライブ『安安2026～♡Japanese idol♡～』には、Sisca Sarasがゲストとして登場。コラボ第1弾楽曲「SWIPE KANAN KIRI」を共に披露し、会場を沸かせた後、「Modorenai Yoru」をサプライズで初歌唱。来場者を熱狂させるとともに、同楽曲が同日24時より配信リリースされることも発表され、大きな歓声が巻き起こった。

国内外をつなぐプロジェクトとして広がりを見せる“NecoMe”。楽曲のリリースを通じて、安本彩花のあらたな挑戦にますます期待が高まっている。

■リリース情報

2026.06.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Modorenai Yoru」

■関連リンク

安本彩花/NecoMe（Ayaka Yasumoto） OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/yasumoto_ayaka_official/

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/

Sisca Saras OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/_siscasaras_/