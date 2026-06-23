『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』シーズン2、Netflixで7・7配信へ 恋愛経験ゼロ男女の初恋探し再び
韓国発・恋愛リアリティショー『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』シーズン2が、7月7日より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信されることが決定。あわせて、本予告映像とキーアートが解禁された。
【動画】『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』S2、予告編
番組では、これまで一度も交際経験のない、恋愛にコンプレックスを抱える若者たちが、ファッションやダイエット、自己肯定感の向上などについて専門家のサポートを受けながら、外見だけでなく内面も成長し、初めての恋に向き合っていく。
シーズン1では、初デートで緊張のあまりうまく話せなくなったり、自分の不甲斐なさに涙を流したりするなど、恋愛に不慣れな出演者たちの不器用で初々しい恋模様が話題を呼んだ。SNSでは「不器用で思わずクスッとしてしまう」「恋リアをこんなに笑いながら応援できたのは初めてかもしれない」「出演者たちが、これまでの自分を乗り越えて成長する姿にうるうるしてしまう」など、大きな反響を集めた。
今回解禁された予告編では、新たな参加者たちがシェアハウスや草原、海辺などを舞台に共同生活を送りながら、和気あいあいと距離を縮めていく様子が映し出される。意中の相手と互いに身を寄せ合う出演者の姿がある一方で、恋の壁にぶつかり自信を失う出演者や移り気な様子の出演者の姿もあり、それぞれの恋の行方に波乱を予感させる内容となっている。
さらに映像では、出演者たちの思いもよらない言動に困惑して頭を抱えたり、ロマンチックな展開に思わず歓声を上げるなど、多彩なリアクションを見せるMC陣の姿も収められており、今シーズンも笑いと胸キュン、そして感動が詰まった恋模様が期待される。
MC陣は、歌手兼俳優のソ・イングク、俳優のカン・ハンナ、コメディアンのイ・ウンジ、シンガーソングライター兼音楽プロデューサーのカーザガーデンらの続投が決定している。
【動画】『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』S2、予告編
番組では、これまで一度も交際経験のない、恋愛にコンプレックスを抱える若者たちが、ファッションやダイエット、自己肯定感の向上などについて専門家のサポートを受けながら、外見だけでなく内面も成長し、初めての恋に向き合っていく。
今回解禁された予告編では、新たな参加者たちがシェアハウスや草原、海辺などを舞台に共同生活を送りながら、和気あいあいと距離を縮めていく様子が映し出される。意中の相手と互いに身を寄せ合う出演者の姿がある一方で、恋の壁にぶつかり自信を失う出演者や移り気な様子の出演者の姿もあり、それぞれの恋の行方に波乱を予感させる内容となっている。
さらに映像では、出演者たちの思いもよらない言動に困惑して頭を抱えたり、ロマンチックな展開に思わず歓声を上げるなど、多彩なリアクションを見せるMC陣の姿も収められており、今シーズンも笑いと胸キュン、そして感動が詰まった恋模様が期待される。
MC陣は、歌手兼俳優のソ・イングク、俳優のカン・ハンナ、コメディアンのイ・ウンジ、シンガーソングライター兼音楽プロデューサーのカーザガーデンらの続投が決定している。