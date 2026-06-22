「犬ギャップ図鑑」公開！ 犬って、見た目の印象から受けるイメージとはまた違う！？ 【with DOGS】【DOG LOVERS PRESS】

見た目の印象から受けるイメージだけで犬を決めてしまうといざ家に迎えてから、「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが起きてしまうことも。それは、犬にとってもかなしいことです。一歩深く、犬のことを知りましょう！

■シー・ズー

▼おしがつよめの「愛してちょうだい！」

おっとりした印象をもちがちですが、活動的で、理解力と自立心をもち、自分がしてほしいことを飼い主さんにしっかり主張します。毎日しっかりコミュニケーションをとり、愛されたい欲をじょうずに満たしていってあげることで、よりかがやいていきます。

Breed data

原産国：チベット（中国）

体高：〜27cm

体重：4.5〜8kg

性格：理解力があり、活動的。友好的で自立心がある

グループ

9G：愛玩犬

■ジャック・ラッセル・テリア

▼“走る筋肉”の異名を持つ

キツネやネズミなどの巣穴にもぐり追い立てる仕事をしていた犬種で、機敏で、活

動的な性質をもちます。その活発さは、“走る筋肉”といわれるほど。冷静沈着で独立心も強いので、信頼される飼い主さんになるためのスキルが求められます。

Breed data

原産国：イギリス

体高：25〜30cm

体重：体高5cmに1kgが相当 ※体高25cmなら約5kg

性格：大胆不敵で活動的

グループ：3 G：テリア

■イタリアン・グレーハウンド

▼遊ぶことが大好きな犬界のランナー代表！

ランナーとして品種改良され、とにかく俊足。走るものを追いかける習性があり、好奇心旺盛で、とびはねたり走りまわることが大好きです。しっかり満たしてあげることで、よりいきいきとします。

Breed data

原産国：イタリア

体高：32〜38cm

体重：〜5kg

性格：陽気で、愛情豊かで従順

グループ：10G：視覚ハウンド

■トイ・プードル

▼あなどると手に負おえない。とてもかしこく 活発！

かわいらしいカットの見た目からぬいぐるみのようにも感じてしまいますが、とてもかしこく、機敏で活発です。そのギャップから、手におえなくなり手放されてしまうことも。しっかり満たし、上手に導くことが必要です。

Breed data

原産国：フランス

体高：24〜28cm

体重：-

性格：学習能力と訓練性能にすぐれる

グループ：9G：愛玩犬

■ボーダー・コリー

▼満たしてあげられる？ズバ抜けた頭脳と運動量

犬の中でいちばん頭がよく、運動量もケタはずれ。ただかわいがるだけの犬として迎えると、能力をもてあますことで精神をこわし、自分のしっぽを追いかけるなどストレス行動を起こしてしまいがちです。役割をもち、才能を発揮することでかがやきます。

Breed data

原産国：イギリス

体高：オス53cm、メス53cmよりわずかに低い

体重：-

性格：俊敏で注意深く責任感があり聡明

グループ：1G：牧羊犬・牧畜犬

■フレンチ・ブルドッグ

▼個性的であいらしいフェイスの裏に

鼻の穴がしっかりあいていなかったり顔のシワが多いことで、呼吸がしにくいという生きづらさを抱えているコも。そのためオランダでは、繁殖における細かなガイドラインが法律で決められています。見た目だけでなく、よりいのちと向き合う視点をもって迎えたい犬種です。

Breed data

原産国：フランス

体高：オス27〜35cm、メス24〜32cm

体重：オス9〜14kg、メス8〜13kg

性格：社交的で活発、遊びが好きで独占欲が強い

グループ：9G：愛玩犬

■ラブラドール・レトリーバー

▼家がこわれるほどにあかるくて 陽気！

盲導犬をはじめ働く犬でよく知られる犬種ですが、かしこく従順なイメージだけで迎えるのは要注意。あかるく陽気で、そしてパワフルでもあるため、とくに子犬の時期は、壁に穴をあけて部屋がつながったな……など、家がこわれるほどのやんちゃ犬でもあります。

Breed data

原産国：イギリス

体高：オス56〜57cm、メス54〜56cm

体重：-

性格：聡明で適応性が高く、従順で人によろこばれることを好む

グループ：8G：7G以外の鳥猟犬

■柴

▼ひとりの時間を好みがんこな面も

ベタベタすることをあまり好まず、いやなことはいやと、しっかり拒否します。また、たとえば父親だけになついて子どもは受け入れないなど、家族に差をつけることも。飼い主さんが自信をもって接することで安心を与えられる上級者向けの犬種です。

Breed data

原産国：日本

体高：オス39.5cm、メス36.5cm

体重：-

性格：忠実で感覚鋭敏、警戒心に富む

グループ：5 G：原始的な犬・スピッツ

■ミニチュア・シュナウザー

▼めちゃくちゃ毛がのびる！

個性的でかわいらしい見た目で人気の犬種ですが、すてきなカットも飼い主さんのケアのたまもの！ 定期的にトリミングをしないと毛がぐんぐんのびてモジャ犬に。それもまたかわいいですが、毛玉になりやすいなど、日々のケアは欠かせません。

Breed data

原産国：ドイツ

体高：30〜35cm

体重：4〜8kg

性格：利口で怖いもの知らず。忍耐強く、動作がすばやい

グループ：2G：使役犬

■PICK UP! ミックス

▼ちゃんと考えられた繁殖がだいじ

マルプー、チワプー、チワックスなど、異なる純血種をかけあわせたミックスの人気が高まっています。一方で、繁殖のときに遺伝性疾患への配慮がなかったり、思わぬ見た目に生まれた犬が遺棄されるなどの事件から、ミックスの繁殖に反対する声もあります。





■シベリアン・ハスキー

▼もとはそりをひく犬だけに散歩はちょっぴり大変？

そり犬として活躍していた犬種のため、ひっぱりたい欲求があります。あかるく友好的で陽気な反面、疑い深く外向的なところもあるため、トレーニングに難しさを感じることも。暑さも苦手です。体の大きさも含めて、まるごと愛せる人がぜひ飼い主に！

Breed data

原産国：アメリカ

体高：オス53.5〜60cm、メス50.5〜56cm

体重：オス20.5〜28kg、メス15.5〜23kg

性格：友好的でやさしいが、用心深く外向的でもある

グループ：5G：原始的な犬・スピッツ

■ブル・テリア

▼情熱と勇気をもつ犬界の“剣闘士”

キャラクターのような見た目をしていますが、もとは闘犬として作出された犬種。闘犬の禁止とともにブリーディング傾向も変わってきたとはいえ、果敢さと勇気にあふれ、それがときに、同居犬などに対する重大なトラブルになることもあります。

Breed data

原産国：イギリス

体高：-

体重：-

性格：情熱と勇気に満ちている。がんこだが性格は安定しておりよくしつけに従う

グループ：3G：テリア

■ビーグル

▼大きな声でよくほえる！

すぐれた嗅覚をつかって獲物を探索、見つけるとほえて仲間に知らせたり、追いつめていたりしていたときの名残で、太く大きな声でよくほえます。散歩中の拾い食いやドッグランで他の犬をほえて追いかけるなどの行動に手をやくことも。

Breed data

原産国：イギリス

体高：33〜40cm

体重：-

性格：おだやかでありながら大胆で高い活動能力とスタミナ、決断力をもつ

グループ：6G：嗅覚ハウンド

■バーニーズ・マウンテン・ドッグ

▼とてもやさしくて、おだやか。1日、1日を大切に

性格がよく飼い主に献身的で、他人に対してもおだやかに接する最良の家庭犬。ただ一点、バーニーズの平均寿命は7〜11歳くらいとされており、他の大型犬よりも短命の傾向があります。適切な飼育環境と健康管理で、幸せな時間をつなぐことが大切です。

Breed data

原産国：スイス

体高：オス64〜70cm、メス58〜66cm

体重：-

性格：自信に満ち、おだやかに人と接する

グループ：2G：使役犬

■ワイマラナー

▼子どものようなふるまいでねっからの甘えんぼう

せいたんな容姿からクールな印象を受けますが、やんちゃで人なつっこく、子どものようなふるまいをするコも多いです。そのギャップにメロメロになることうけあいですが、体が大きいだけにしっかりトレーニングしないと、大変なことに!?

Breed data

原産国：ドイツ

体高：オス59〜70cm、メス57〜65cm

体重：オス30〜40kg、メス25〜35kg

性格：多才で情熱的。目を見張る嗅覚をもつ

グループ：7G：ポインター・セター

■「犬種グループ」で犬種ごとの傾向を知る

日本では、『世界畜犬連盟（FCI）』をもとに、犬種を10のグループに分類しています。グループ分けは犬のルーツや役割、能力などにもとづいて行われているため、各犬種が備えもつ傾向を知るヒントになります。

グループ 特性 内容

1G 牧羊犬・牧畜犬 家畜の群れを誘導・保護する犬

2G 使役犬 番犬、警護、作業をする犬

3G テリア 穴の中に住むキツネなど小型獣用の猟犬

4G ダックスフンド 地面の穴に住むアナグマやウサギ用の猟犬

5G 原始的な犬・スピッツ 日本犬を含む、スピッツ（尖った）系の犬

6G 嗅覚ハウンド 大きな吠え声とすぐれた嗅覚で獲物を追う獣猟犬

7G ポインター・セター 獲物を探し出し、その位置を静かに示す猟犬

8G ７グループ以外の鳥猟犬 ７グループ以外の鳥猟犬

9G 愛玩犬 家庭犬、伴侶や愛玩目的の犬

10G 視覚ハウンド すぐれた視力と走力で獲物を追跡捕獲する犬

■グレート・デーン ▼忍耐づよく深い愛情とやさしさをもつ

世界でいちばん大きな犬種で、力強く、しっかりした体つきをしています。こわい印象をもちがちですが、忍耐づよく、やさしいです。体が大きいだけに注意が必要ですが、小さな子どもにたいしても愛情深く、海外では“最高の子守犬”ともいわれています。

Breed data

原産国：ドイツ

体高：オス80〜90cm、メス72〜84cm

体重：-

性格：友好的で、愛情深く飼い主に対し献身的

グループ：2G：使役犬

■チワワ

▼自立心がありとても勇敢！

うるんだ瞳で見つめるチワワが登場するテレビコマーシャルをきっかけに、守ってあげたいかよわいイメージが広がりました。ところがチワワは、本来自立心があり、とても勇敢です。いやなことは拒否し、果敢に向かっていくことも！

Breed data

原産国：メキシコ

体高：-

体重：1〜3kg

性格：機敏で注意深く、活発で、とても勇敢！

グループ：9G：愛玩犬

■アメリカン・コッカー・スパニエル

▼あかるくて陽気なメリーコッカー？

“メリーコッカー”とも呼ばれる、あかるく陽気な犬種です。しかしときおり、レイジ・シンドロームという、ふだんは人なつっこくても、とつぜん理由もなく攻撃行動を起こすコがいます。遺伝もひとつの原因と考えられているため、迎える先はよく考えて探します。

Breed data

原産国：アメリカ

体高：オス38.1cm、メス35.6cmが理想

体重：-

性格：穏やかな気質で、臆病ではない

グループ：8G：7G以外の鳥猟犬

■パグ

▼“パグ走り”って知ってる？

愛嬌と理解力があり、性格は安定していて愉快で、活発。とされるパグですが、パグの飼い主さんの間で有名なのが“パグ走り”。他犬種でも見られますが、とつぜん狂ったように全速力で走りだします。発散がたりていないという指摘もあるので、運動をきちんとさせてあげることが大切です。

Breed data

原産国：中国

体高：-

体重：6.3〜8.1kgが理想

性格：安定していて、愉快で活発

グループ：9G：愛玩犬

■PICK UP! 雑種

▼一頭一頭みんなちがってみんないい

雑種は、さまざまな犬から生まれた混血の犬で、性格や気質も多様です。ほかの犬と比べず、そのコそのコと向き合っていくことが大切です。これは雑種だけでなく、すべての純血種にもいえることです。

※「BREED DATA」は『ジャパン ケネル クラブ（JKC）』の犬種紹介を参考にしています。※犬種によってすべての行動や性格を予測できるわけではありません。犬種傾向を参考しつつ個体特性をくみ取ることを大切にしましょう

＜監修＝矢ケ崎 望／イラスト＝長友心平／構成・文＝川本央子＞

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