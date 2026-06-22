「可愛すぎるでしょ」日本代表エースのモデル妻が公開した“０歳長女”のユニ応援姿が話題 「最高の父の日」「いいね100万回押せる」【W杯】
日本代表のエースFW上田綺世の妻で、モデルとして活躍する由布菜月さんが公式インスタグラムを更新。北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦、チュニジア戦で上田が鮮烈の２ゴールを挙げ、日本の４−０快勝に貢献したことを受け、とっておきのプライベートショットを公開した。
菜月さんは「初めての父の日 いつもありがとう！そしておめでとうー！！」と感謝＆祝福のメッセージを添えると、２枚の写真を投稿。登場したのは４月に生まれたばかりの長女で、手に上田の代表アクリススタンドを持つ画像と、ベビー用の青い代表ユニホームを着て抱っこされるカットだ。背中にはもちろん、パパのナンバー18が刻まれている。
この投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく賛辞が殺到。上田のハイパフォーマンスをあらためて称える書き込みのほかにも、「素敵なパパ〜」「可愛すぎるでしょ！」「いいね100万回押せる」「最高の父の日ですね」「パパかっこよかったね！」「アクスタ握る手がいとおしい」「まじでえぐかったです」などなど、400件を超えるさまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世のモデル妻が公開した０歳長女の“キュートすぎるユニ姿”をチェック！
菜月さんは「初めての父の日 いつもありがとう！そしておめでとうー！！」と感謝＆祝福のメッセージを添えると、２枚の写真を投稿。登場したのは４月に生まれたばかりの長女で、手に上田の代表アクリススタンドを持つ画像と、ベビー用の青い代表ユニホームを着て抱っこされるカットだ。背中にはもちろん、パパのナンバー18が刻まれている。
この投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく賛辞が殺到。上田のハイパフォーマンスをあらためて称える書き込みのほかにも、「素敵なパパ〜」「可愛すぎるでしょ！」「いいね100万回押せる」「最高の父の日ですね」「パパかっこよかったね！」「アクスタ握る手がいとおしい」「まじでえぐかったです」などなど、400件を超えるさまざまな声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世のモデル妻が公開した０歳長女の“キュートすぎるユニ姿”をチェック！