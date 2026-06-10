ブルズの前期3連覇メンバーで解説者も務めたステイシー・キング氏が他界

6月8日（現地時間7日）。シカゴ・ブルズは、現地時間7日に元選手のステイシー・キングが59歳で他界したことを発表した。

211センチ104キロのセンター兼パワーフォワードとして、キングは1989－90から1996－97までの8シーズンをプレー。キャリア最初の約5シーズンをブルズで過ごし、バックアップとして1991年から1993年の前期3連覇に貢献。

ブルズ、ミネソタ・ティンバーウルブズ、マイアミ・ヒート、ボストン・セルティックス、ダラス・マーベリックスでレギュラーシーズン通算438試合へ出場したビッグマンは、キャリア平均16.9分6.4得点3.3リバウンドを残した。

現役引退後、キングは20年以上にわたって古巣ブルズの試合で解説を務め、ファンからも愛されてきた。アメリカで放送される優れたテレビドラマや番組、テレビ業界の功績に与えられるエミー賞も受賞してきた。

地元メディア『Chicago Sports Network』の社長兼CEOのマイケル・マッカーシー氏は「シカゴのスポーツ界で最も愛された人物の1人」とキングを評しており、ブルズのオーナー兼会長のジェリー・ラインズドルフ氏は、声明の中でこう述べている。

「ステイシー・キング氏は、ブルズファミリーの大切な一員であり、球団の歴史において個性的な人物の一人でした。彼とシカゴ、ブルズ、そしてファンとの繋がりは30年以上に及びました。最初は選手として、そしてその後、ブルズのバスケットボールを何世代にもわたるファンの家庭に届けてくれました」

ブルズで3度の優勝に貢献したキングは、解説者としても長きにわたって球団へ貢献してきた。彼がこれまでに残してきた功績へ感謝し、これから先も記憶へとどめ続けていきたい。