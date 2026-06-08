桐生市の伝統文化と音楽を融合した『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』初開催 2日間で約5000人が来場
“Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』が、6月6日、7日の2日間にわたり群馬県桐生市で開催された。
【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』でトリを務めるMONKEY MAJIK
『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェスティバルで、「GREENROOM FESTIVAL」などを手掛けるGREENROOM CO.が制作。桐生八木節音頭や地元の伝統工芸を体験できるLOCAL MARKETなどの地域資源と、国内で活躍するアーティストやDJによるパフォーマンスを通じて、桐生市の新たな魅力を発信する『地域創楽』プロジェクトとして開催された。2日間で延べ約5000人が来場し、ライブパフォーマンスをはじめ、地元グルメや伝統文化コンテンツを楽しんだ。
Day1のトップバッターはナツ・サマー。透明感のあるクールな歌声で会場を魅了した。その後もGRASS STAGEではTENDRE、Ovall、DONGROSSOらが登場し、CASKADE STAGEではYonYon、FPM 田中知之らがパフォーマンスを披露。桐生市出身のどんぐりずと大沢伸一によるユニット・DONGROSSOのステージでは、観客がステージに上がり一緒に盛り上がる場面も見られた。最後は桐生八木節音頭を全員で踊り、Day1のフィナーレを迎えた。
Day2は、人気ヨガ講師・渋木さやか氏によるヨガイベントでスタート。続いて、2007年生まれの桐生市出身ラッパー・Bendyが登場した。その後も七尾旅人、ZEN-LA-ROCK、bird、DE DE MOUSEらが出演。イベントのラストを飾ったのはヘッドライナーのMONKEY MAJIKで、イベント終盤に雨が降る中、「Around The World」を披露。最後には「空はまるで」を観客とともに大合唱し、会場は一体感に包まれた。
ライブステージ終了後には、桐生市魅力大使で本イベントのMCを務めた大島璃乃から、「KIRYU FESTIVAL 2027 MUSIC & CULTURE」の開催を予定していることが発表され、大きな盛り上がりの中で2日間の幕を閉じた。
会場内ではLOCAL MARKETも実施。桐生のクラフトビールが楽しめる「Bryu」や、「しみずや」のうどん、「Jazz&Blues Bar Village」の焼きまんじゅう、「VAMOS! TACOS」のケサディーヤなど、全14種のフェスグルメが並んだ。また、「桐生絹織株式会社」によるジャガード織り生地を使った缶バッジ作りや、「ふふふ」による『ジャグアタトゥー』のワークショップなども行われ、桐生の伝統文化や体験型アクティビティを楽しめる空間としてにぎわいを見せた。
【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』でトリを務めるMONKEY MAJIK
『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェスティバルで、「GREENROOM FESTIVAL」などを手掛けるGREENROOM CO.が制作。桐生八木節音頭や地元の伝統工芸を体験できるLOCAL MARKETなどの地域資源と、国内で活躍するアーティストやDJによるパフォーマンスを通じて、桐生市の新たな魅力を発信する『地域創楽』プロジェクトとして開催された。2日間で延べ約5000人が来場し、ライブパフォーマンスをはじめ、地元グルメや伝統文化コンテンツを楽しんだ。
Day2は、人気ヨガ講師・渋木さやか氏によるヨガイベントでスタート。続いて、2007年生まれの桐生市出身ラッパー・Bendyが登場した。その後も七尾旅人、ZEN-LA-ROCK、bird、DE DE MOUSEらが出演。イベントのラストを飾ったのはヘッドライナーのMONKEY MAJIKで、イベント終盤に雨が降る中、「Around The World」を披露。最後には「空はまるで」を観客とともに大合唱し、会場は一体感に包まれた。
ライブステージ終了後には、桐生市魅力大使で本イベントのMCを務めた大島璃乃から、「KIRYU FESTIVAL 2027 MUSIC & CULTURE」の開催を予定していることが発表され、大きな盛り上がりの中で2日間の幕を閉じた。
会場内ではLOCAL MARKETも実施。桐生のクラフトビールが楽しめる「Bryu」や、「しみずや」のうどん、「Jazz&Blues Bar Village」の焼きまんじゅう、「VAMOS! TACOS」のケサディーヤなど、全14種のフェスグルメが並んだ。また、「桐生絹織株式会社」によるジャガード織り生地を使った缶バッジ作りや、「ふふふ」による『ジャグアタトゥー』のワークショップなども行われ、桐生の伝統文化や体験型アクティビティを楽しめる空間としてにぎわいを見せた。