秋元康総合プロデュース 22/7_the 3rd、第3弾「叫ぶしかない青春」MVが公開！

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秋元康総合プロデュース「22/7（ナナブンノニジュウニ）」新加入3期生8名による「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」は、22/7の名曲を新たな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく“the 3rdプロジェクト”を展開中。

このたび、第3弾作品「叫ぶしかない青春」のmusic videoが公開された。

第1弾作品「命の続き」、第2弾作品「未来があるから」に続き、第3弾作品は「叫ぶしかない青春」をセルフカバー。本楽曲は、22/7の初期のシングルにカップリングとして収録されていた隠れた名曲だ。

第2弾作品「未来があるから」の続編となる今作。オリジナルから一変して、全てを覆す様なアレンジが施され新たな名曲として転生した。

“青春とはほろ苦い。青春とは胸が苦しい。そして、２度とかえらない。

だから叫ぶ。だから泣き叫ぶ。誰かに伝えたい。誰かにこたえて欲しい。

こたえのない時間と気持ちが音楽に変わる。“

そんな思いの込められた楽曲。

Music Videoでは、全身を使ったダイナミックな振り付けや、随所に散りばめられたメンバーのイメージカットにも注目。ぜひ、心揺さぶる彼女たちの魂の叫びを目と耳で受け取ってほしい。

併せて、第二弾ビジュアルも公開された。

撮影に使用されたレトロな喫茶店はMusic Videoの中にも登場するので、そちらもお楽しみに。

22/7_the 3rdによる「叫ぶしかない青春」の音源は、各サブスクリプションサービス等にて配信中。

●配信情報

「叫ぶしかない青春」

配信リンクはこちら

https://227.lnk.to/Sakebushikanai_seishun

●ライブ情報

22/7 3期生 定期公演 「ナナニジライブ2026」 Final

会場：ヒューリックホール東京

2026年6月25日(木) 開場18:15／開演19:00

指定席：7,000円（税込）

発売中

ローソンチケット

https://l-tike.com/227/

イープラス

https://eplus.jp/nanabunnonijyuuni/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/nananijilive-t/

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※3歳以上チケット必須

※3歳未満のお子様は大人1名につき1名まで膝上に限り無料。お席が必要な場合はチケット必須

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※公演が中止・延期となった場合、払戻しはチケット代金のみとなります。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※当日会場にて身分証確認をさせていただく可能性がございます。

※会場構造上、お席によってはステージ/出演者が⾒えづらい場合がございます。

※公演当⽇は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。

※チケット購入後の変更・キャンセルはお受けいたしません。

※公演中止・延期の場合を除き、個人的な体調不良および感染症によるお客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

受付に関する注意事項 ※必ずお読みください

チケットについては、1申込につき、チケット4枚までのお申込みとなります。

チケットには、お申込み者のお名前が表示されます。

お申込みの際は、来場者のお名前にて必ずお申込みください。お申込み後の氏名変更はお受けいたしません。

チケットに表示される氏名は、お申込み時にご入力いただいた登録情報です。

ご家族間、ご友人間であっても譲渡は固くお断りいたします。

いかなる理由があろうとも、ご変更は受付いたしませんので、お申込みの際はお間違い・ご入力漏れの無いようご注意ください。

お申込み者ご本人様以外のご入場は、理由の如何を問わず入場をお断りさせていただきます。

オークションサイト・金券ショップ・個人間での売買で購入されたチケットは、その有効性を一切保障いたしません。

チケットの譲渡・転売は固くお断りします。

チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

公演に関するお問合せ先

SMLライブクリエイティブ

https://sonymusic-lcg.com/contact/

22/7 ANNIVERSARY LIVE 2026

会場：東京国際フォーラム ホールA

2026年11月7日(土) 開場18:00／開演19:00

料金

指定席：9,900円（税込）

女性エリア：9,900円（税込）

車椅子席：9,900円（税込）

※3歳以上チケット必須

※3歳未満のお子様は大人1名につき1名まで膝上に限り無料。お席が必要な場合はチケット必須

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※公演が中止・延期となった場合、払戻しはチケット代金のみとなります。

※車椅子チケットに関しては、指定席でのご鑑賞が困難な方が対象のチケットとなります。

※女性エリアは同行者を含め、女性のみお申し込みいただけます。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※当日会場にて身分証確認をさせていただく可能性がございます。

※会場構造上、お席によってはステージ/出演者が⾒えづらい場合がございます。

※公演当⽇は、主催者が定めた観覧ルールに沿ってお楽しみ下さい。

※チケット購入後の変更・キャンセルはお受けいたしません。

※公演中止・延期の場合を除き、個人的な体調不良および感染症によるお客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

オフィシャル2次先行

2026年5月23日(土)12:00〜2026年6月7日(日)23:59

お申し込みはこちら

https://l-tike.com/227/

オフィシャル２次先行受付に関する注意事項 ※必ずお読みください

チケットについては、1申込につき、チケット4枚までのお申込みとなります。

チケットには、お申込み者のお名前が表示されます。

お申込みの際は、来場者のお名前にて必ずお申込みください。お申込み後の氏名変更はお受けいたしません。

チケットに表示される氏名は、お申込み時にご入力いただいた登録情報です。

ご家族間、ご友人間であっても譲渡は固くお断りいたします。

いかなる理由があろうとも、ご変更は受付いたしませんので、お申込みの際はお間違い・ご入力漏れの無いようご注意ください。

お申込み者ご本人様以外のご入場は、理由の如何を問わず入場をお断りさせていただきます。

オークションサイト・金券ショップ・個人間での売買で購入されたチケットは、その有効性を一切保障いたしません。

チケットの譲渡・転売は固くお断りします。

チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

公演に関するお問合せ先

SMLライブクリエイティブ

https://sonymusic-lcg.com/contact/

＜22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）＞

秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXが手がける声優アイドルプロジェクト「22/7」に、2025年12月より加入した3期生8名による活動名。

©22/7 PROJECT

関連リンク

22/7_the 3rd （ナナブンノニジュウニザサード）特設HP

https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/page/3rd_generation-reveal

22/7(ナナブンノニジュウニ)オフィシャルサイト

http://www.nanabunnonijyuuni.com/