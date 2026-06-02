“イヤホンすぐ壊れる問題”が100均アイテムで解決！ほどよい硬さと「ポケット付き」が決め手に
みなさん、イヤホンは無線派？ それとも有線派？ 私は、つい充電し忘れて、外出先で使えなくなることが圧倒的に多かったので、無線から有線に戻ってきました。
有線だと長時間の外出時にも安心して使えていいのだけれど、実は……ここ数年で何本も“断線”させてしまっている経験があります。有線イヤホンのコードを無造作に結んで、バッグのポケットにしまっているのが原因のひとつかもしれません。
ラクに、そして安全に有線イヤホンを収納できるアイテムはないかと探していた時、SNSで見て気になったのが、ダイソーの「マルチケース（カラビナ付）」でした。結論から言うと、あれからコードは断線していません！
◆ダイソーで110円！ イヤホンの収納にピッタリなケース
「マルチケース（カラビナ付）」は、有線・無線イヤホンの収納にちょうどいいケース。
丸みのある立体的なガジェットを余裕を持ってしまえるほどよい厚みと、強化されたソフトケースのような硬さ。それと、有線イヤホン派に嬉しいコードがバラけない収納ポケット付き――。この3つの特徴が、購入の決め手になりました。
では、もっと詳しく見ていきましょう！
「マルチケース（カラビナ付）」110円/税込
商品サイズ：7.5cm×7.5cm×2cm
材質：本体・ポリウレタン
◆左右に180度開くから、出し入れがラク
まずは、「マルチケース（カラビナ付）」の形状をチェック！
大きさは7.5×7.5cmの正方形で、手のひらにすっぽり収まります。大きすぎず、小さすぎず、小物類の収納にいい感じ。
厚みは2cmで角が丸く、コロンとした印象です。
◆カラー展開は一色のみ、落ち着いた印象で◎
カラーは、写真の黒のみ。艶のない、マットな色味が落ち着いた印象です。
上部には、逆三角形のカラビナ付き。縦が3.7cmで、横の一番広いところが2cm（独自に計測）なので、細めのバッグの持ち手などに引っかけることができます。
ファスナーは、フルオープンタイプ。
カラビナをグルッと囲うようにスライダーを滑らせると、パカッと大きく開きます。これなら、ストレスなくものの出し入れができますね。
◆気になる中身も要チェック！
内側には、収納スペースが2つ。
片側には、メッシュ状のポケット付き。ゴムが使われているので、引っ張るとほどよく伸び縮みします。
反対側には、ポケットなし。
バラバラになりがちなものはポケット側、それ以外のものは反対側に入れるイメージでしょうか。有線イヤホンも収まりがよさそう。早速、収納していきます。
◆有線イヤホンのコードがスッキリ収まる
「マルチケース（カラビナ付）」は、サイズさえ問題なければ多様なものを収納可能。
まずは、収納に困っていた有線イヤホンからしまっていきます。
コードは結ばずに、円を描くようにクルクル巻きます。そうしたら、ポケットの内側にIN。バラけない・絡まないだけでなく、折り目がつきにくいから、断線のリスクが下がりますよね。まるで、有線イヤホンを収納するために作られたかのようなジャストサイズと、見た目のスッキリ感が気持ちいいです！
反対側には、充電変換機やUSBなど細々したガジェット類、耳栓なんかを入れています。
それぞれの収納スペースには1cm弱の深さがあるので、ある程度立体的なものを入れても余裕があります。また、ケースがほどよく硬いので、衝撃や圧から守りたいものを持ち歩く時にも安心感があります。
※ 完全に保護するものではありません。
◆使い方色々で万能すぎる！
ほかにも、無線イヤホンや常備薬、目薬を入れたり、小銭を入れたりしているSNSの投稿もありました。
小銭はポケットから出てきてしまう、チャリチャリ音が鳴るので、小さいチャック付き袋に入れると収まりがよかったです。
有線だと長時間の外出時にも安心して使えていいのだけれど、実は……ここ数年で何本も“断線”させてしまっている経験があります。有線イヤホンのコードを無造作に結んで、バッグのポケットにしまっているのが原因のひとつかもしれません。
◆ダイソーで110円！ イヤホンの収納にピッタリなケース
「マルチケース（カラビナ付）」は、有線・無線イヤホンの収納にちょうどいいケース。
丸みのある立体的なガジェットを余裕を持ってしまえるほどよい厚みと、強化されたソフトケースのような硬さ。それと、有線イヤホン派に嬉しいコードがバラけない収納ポケット付き――。この3つの特徴が、購入の決め手になりました。
では、もっと詳しく見ていきましょう！
「マルチケース（カラビナ付）」110円/税込
商品サイズ：7.5cm×7.5cm×2cm
材質：本体・ポリウレタン
◆左右に180度開くから、出し入れがラク
まずは、「マルチケース（カラビナ付）」の形状をチェック！
大きさは7.5×7.5cmの正方形で、手のひらにすっぽり収まります。大きすぎず、小さすぎず、小物類の収納にいい感じ。
厚みは2cmで角が丸く、コロンとした印象です。
◆カラー展開は一色のみ、落ち着いた印象で◎
カラーは、写真の黒のみ。艶のない、マットな色味が落ち着いた印象です。
上部には、逆三角形のカラビナ付き。縦が3.7cmで、横の一番広いところが2cm（独自に計測）なので、細めのバッグの持ち手などに引っかけることができます。
ファスナーは、フルオープンタイプ。
カラビナをグルッと囲うようにスライダーを滑らせると、パカッと大きく開きます。これなら、ストレスなくものの出し入れができますね。
◆気になる中身も要チェック！
内側には、収納スペースが2つ。
片側には、メッシュ状のポケット付き。ゴムが使われているので、引っ張るとほどよく伸び縮みします。
反対側には、ポケットなし。
バラバラになりがちなものはポケット側、それ以外のものは反対側に入れるイメージでしょうか。有線イヤホンも収まりがよさそう。早速、収納していきます。
◆有線イヤホンのコードがスッキリ収まる
「マルチケース（カラビナ付）」は、サイズさえ問題なければ多様なものを収納可能。
まずは、収納に困っていた有線イヤホンからしまっていきます。
コードは結ばずに、円を描くようにクルクル巻きます。そうしたら、ポケットの内側にIN。バラけない・絡まないだけでなく、折り目がつきにくいから、断線のリスクが下がりますよね。まるで、有線イヤホンを収納するために作られたかのようなジャストサイズと、見た目のスッキリ感が気持ちいいです！
反対側には、充電変換機やUSBなど細々したガジェット類、耳栓なんかを入れています。
それぞれの収納スペースには1cm弱の深さがあるので、ある程度立体的なものを入れても余裕があります。また、ケースがほどよく硬いので、衝撃や圧から守りたいものを持ち歩く時にも安心感があります。
※ 完全に保護するものではありません。
◆使い方色々で万能すぎる！
ほかにも、無線イヤホンや常備薬、目薬を入れたり、小銭を入れたりしているSNSの投稿もありました。
小銭はポケットから出てきてしまう、チャリチャリ音が鳴るので、小さいチャック付き袋に入れると収まりがよかったです。