「孫しか勝たん！」祖母VS「愛が重すぎる…！」と感じる孫…読者から“厄介で怖い”の声も集まった話題作【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
小さい頃から漫画を描くことが好きなしまだ(@simada108)さんは、X(旧：Twitter) で漫画を公開している。2023年7月には「人生謳歌！元気ばあさま」の書籍を発売し、元気なおばさまたちがさまざまな方法で人生を謳歌する姿を描いている作品だ。今回はXに投稿された同シリーズの「孫の既読無視に耐えられない祖母の話」を中心に作品が誕生した理由や裏話などについて、しまださんにインタビューした。
高齢者もスマホやネットを使いこなす時代だから、こういう“こじれた出来事”もあるかもしれない――。作者のしまださんは、そんな発想をきっかけに作品を描いたという。
物語に登場するのは、暴走した愛情を持つ祖母と、冷静な孫。しまださんは、「リアルにいたらだいぶ厄介だが、憎めなくてかわいいおばあちゃんを描いたつもり」だというが、Xに投稿すると読者から「厄介で怖い」という反応も届いたそうだ。
しかし、本作は完全なフィクション。モデルとなった祖母や孫も特にいないという。ただ、しまださん自身は「もし自分に孫ができたら溺愛するのかな」と考えながら描いていたそうで、その想像が作品の空気感につながっているのかもしれない。
さらに印象的なのが、祖母がLINEを使いこなしているところ。しまださんは「高齢者がスマホを使えるのはすごくいいこと。離れていても連絡が取れるし、ネットで情報を得られるようになれば、高齢者を狙った犯罪防止にもつながる」と考えているそうだ。
ちなみに、本作のきっかけには“あるお菓子”も関係しているらしい。描いている最中に食べていたお菓子がおいしすぎて、「漫画の登場人物にも食べさせたくなった」のだとか。そんな裏話にも、しまださんらしさがにじむ。愛情、スマホ、推し活、そして暴走。今どきの“おばあちゃん像”を描いた本作、「孫の既読無視に耐えられない祖母の話」。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：しまだ(@simada108)
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