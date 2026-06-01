22年ぶりのプレミアリーグ王者に輝いたアーセナル。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝ではPK戦までもつれ込んだものの、トロフィーを手にすることはできなかった。しかしプレミアリーグというビッグタイトルに到達しただけでも、価値あるシーズンだったといえるだろう。



しかし、PSGとのCL決勝は、守備的な戦いぶりに批判も集まった。ボールポゼッションは25％程度。仏『L’equipe』紙は、「2階建のバスを停めた」「あらゆる良心を捨て去った」と守りに徹した戦いを皮肉った。





リーグ戦では鉄壁の守りを構築することでタイトルに到達したが、少なくとも今季はその戦い方でCL制覇に至ることはなかった。元アーセナルDFのマシュー・アップソン氏は『BBC』で、来季はもう少し違う戦い方をすべきではないかと提言している。「前半が0-0のままだったら、アーセナルに若干の違いが見られたかもしれないが、一度得点すると、自然と守備モードに切り替わってしまうものだ。どのチームも同じようなことをするし、もちろんPSGはボール支配率で圧倒したが、世界最高峰の2チームが対戦する決勝戦にしては、ポゼッション率の差はかなり恐ろしいものだ。ポゼッション率で75％対25％という差は、チャンピオンズリーグ決勝ではほとんど前例がない」アップソン氏は、アーセナルが昨年のシーズン序盤あたりまでは、ボールを持ちポゼッション重視のサッカーをしていたと説明。しかし優勝のプレッシャーが高まるなか、しだいに堅実な戦いに切り替えたと指摘した。今季アーセナルが1点差で勝利を収めた試合は、全大会で20試合もあった。しかし、アーセナルはもっと魅力的なサッカーを展開すべきだという声もある。チームがプレミア優勝という心理的な壁を乗り越えた今、ミケル・アルテタ監督にとってスタイルを変える絶好の機会となるかもしれないと同メディアは報じた。「試合時間の25％しかボールを保持できないなら、守備に多くの時間を費やすことになる」とアップソン氏は語る。同氏はアーセナルがCL制覇を狙うなら、さらにボール支配率を高める必要があると考えている。「マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、バルセロナ、PSG。優勝を目指すなら、大会を通してこれらのチームのうち2〜3チームと戦うことになる。もう少しボールポゼッションを増やせなければ、2試合で勝つことは難しいだろう。私は、それ（ポゼッションを増やすこと）が来シーズンのアーセナルの特徴になるかもしれないと思う」守備的に戦うことでプレミアリーグを勝ち取り、CL決勝で守備的に戦うことの難しさも突きつけられたアーセナル。来季、アルテタ監督はチームの戦い方に調整を加えるだろうか。