◆米大リーグ アストロズ０―２ブルワーズ（３１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズ・今井達也投手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・ブルワーズ戦で先発登板。メジャー自己最多の１１０球を投げ、６回３安打２失点、５奪三振の好投を見せて２試合連続でクオリティースタート（ＱＳ）をクリアした。最速９７・６マイル（約１５７・１キロ）もマークしたが、味方の援護に恵まれず３敗目（２勝）を喫した。

相手が悪かったとしか言い様がない。ブルワーズ先発は今季１００マイル（約１６０・９キロ）台を毎登板で連発しているミジオロウスキーだった。この日は８８球を投げて５７球が１００マイル超。公式に球速測定が始まった２００８年以降で従来の記録はＨ・グリーン（レッズ）の４７球（２２年９月１７日）だったが、大幅に更新した。

１０１マイル（約１６２・５キロ）超は２９球で同３位。１位は前回登板で記録した４０球。この日の最高球速は１０３・１マイル（約１６５・９キロ）だった。

ア軍のエスパーダ監督は「本当に素晴らしい球だった。いくつか芯で捉えることはできた。あと一本安打が出ていれば違った展開になったと思う」と初対戦した怪物右腕の印象を語った。