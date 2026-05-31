俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は31日、第21話が放送され、新章・第6章「播磨攻略編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第21話は「風雲！竹田城」。羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は“空に浮かぶ山城”但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む…という展開。

1577年（天正5年）10月、羽柴兄弟は姫路城に入る。

出迎えた官兵衛は既に当主・小寺政職（まさもと）を説得したと、姫路城を秀吉に献上。また赤松・別所双方に噂を流し、国衆をまとめた。

半兵衛は居眠り。起こされると「実によい策でございます」。官兵衛は「知略の士として名高い竹中殿にかかれば、このくらいのことは当たり前で、退屈だということですかな」と尋ねた。

半兵衛「人質を頂きとうござりまする。すべての国衆に、人質を、出させてくだされ」

秀吉「確かにそれなら、上様への何よりの臣従の証しとなるのう」

官兵衛「容易いことでございまする。まず初めに、このわたくしの嫡男、松寿丸（しょうじゅまる）を差し出しまする。さすれば皆も信じて、従いましょう」

官兵衛の“ドヤ顔”に、半兵衛は得も言われぬ表情――。

同年11月、秀吉は上月城（こうづきじょう）を目指し、西播磨へ進軍。上月城は播磨・備前・美作の国境にあり、城主は毛利・宇喜多方の赤松政範。毛利方の最前線となる要所だった。

その途中の福原城攻め。官兵衛は半兵衛の策に対し、敢えて敵に逃げる隙をつくっての待ち伏せを提案。「上月城攻めの前に、味方を無駄死にさせずに済みまする。穴がないことが、この策の穴でござる」。官兵衛は再び“ドヤ顔”。半兵衛は苦虫をかみ潰した。

秀吉「やはり見抜いたのう。なんじゃ、分かっていて官兵衛を試したのに、そのような顔をせずともよいではないか」

半兵衛「私もそう思うのですが、ああも得意げになられるといささか腹が立ちまする」

秀吉「小寺官兵衛、なかなか面白き男よのう」

半兵衛「どうせ私は、つまらぬ男です」

秀吉「だからそなたが張り合うてどうするのじゃ。半兵衛、間違うていたらすまぬ。何か、急いておるのか」

半兵衛「やはり私は、聖人君子にはなれそうもありませぬ。戦が楽しゅうて仕方ござらぬ」

半兵衛の“顔芸”が連発。SNS上には「竹中半兵衛と黒田官兵衛の初対面。初手からバチバチ」「半兵衛殿の百面相回w」「変顔連発」「顔芸だけで、ごはん3杯食べられる」「菅田将暉の顔芸バリエーションが面白い」などの声が続出。視聴者の笑いも誘った。

次回は6月7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。