カープは5月27日、セ・パ交流戦でパ・リーグ5位のロッテと対戦しました。



今シーズン初勝利をかけて3度目の登板となった先発・森翔平。初回、ショート・矢野が逆シングルからの正確なスローイングでアウトを奪い、森を援護します。



2回には森とバッテリーを組む持丸。「自分のスイングでしっかりと捉えることができたと、本拠地・マツダスタジアムでは初となるホームランでカープが先制します。



3回には好守備を見せた矢野がヘッドスライディングで内野安打をもぎ取ると。送りバントで2塁へ進み、初の2番起用となった名原。「気合と根性で打った」とセンター前へはじき返しリードを広げます。



先発・森はストライクゾーンの両サイドを丁寧に突き打たせて取るピッチング。6回1失点と勝ち投手の権利をもってマウンドを降ります。





するとそのウラ、フォアボールと送りバントで2塁へ進んだ大盛がスキを突いて三盗を決めます。大盛は菊池の外野フライでホームへ生還。この回ノーヒットで追加点を奪いました。しかしその後、逆転を許し迎えた8回、「受け身にならないよう」意識したと名原。思い切りよく初球を振り抜き打球はレフトスタンドへ一直線。名原は、2軍戦通じてプロ入り後、初のホームランを放ちます。悔しい敗戦も、若鯉の意地が光った試合となりました。【2026年5月28日 放送】