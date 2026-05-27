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【ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】】が「激旨！余ったケンタッキーを炊き込みご飯に #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開しました。偏食であることで知られる氏原とサカモトが、料理研究家リュウジさん考案のフライドチキンを使った簡単で本格的な炊き込みご飯作りに挑戦しています。



動画の序盤、米2合に対して昆布だし、ほんだし、醤油を加え、水を規定量まで注ぎます。そこにフライドチキンを2個そのまま乗せて炊飯ボタンを押すだけという、非常に手軽な調理工程が紹介されます。



炊き上がった炊飯器の蓋を開けると、ふっくらとしたご飯の上にチキンが鎮座しています。氏原は「あぁ〜良いじゃん」と声を弾ませます。しゃもじでチキンを崩しながら混ぜ合わせると、底にはうっすらと香ばしいおこげができています。茶碗に盛り付け、小ネギと黒胡椒をトッピングして完成です。



実食したサカモトは、口に含んだ瞬間に目を丸くして口を覆い、「めちゃくちゃ美味い」と絶賛します。続いて口に運んだ氏原も「衣の所めっちゃ美味い」と驚きの表情を浮かべます。「もう全部がケンタッキーになった」「ケンタッキー味のご飯ができました」と語り、チキンの旨味がご飯全体に染み渡っている様子を伝えています。



余ったフライドチキンを活用して、いつもの食卓に手軽に変化をもたらすこのレシピ。自宅でケンタッキーを味わう際の新しい楽しみ方として、試してみてはいかがでしょうか。



【ケンタッキー炊き込みご飯レシピ】

［材料］

・米 2合

・昆布だし 小さじ1.5

・ほんだし 小さじ1.5

・醤油 小さじ3

・水 2合の線まで

・ケンタッキーフライドチキン 2個

・小ネギ 適量

・黒胡椒 適量



［作り方］

1. 炊飯器の釜に米2合を入れ、昆布だし、ほんだし、醤油を加える。

2. 水を2合の線まで注ぐ。

3. フライドチキンを2個入れ、炊飯する。

4. 炊き上がったら、しゃもじでチキンを崩しながら全体を混ぜ合わせる。

5. 茶碗に盛り付け、お好みで小ネギと黒胡椒をかける。