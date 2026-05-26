【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： メモリアルデーの祝日のため休場

NASDAQ： メモリアルデーの祝日のため休場

1.概況

前日の米国市場はメモリアルデー（戦没者追悼の日）の祝日で休場でした。

2.経済指標等

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.為替・金利等

米国債券市場はメモリアルデーの祝日で休場でした。26日朝のドル円は158円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場が休場のため、本日の日本市場は材料不足となり大きな値動きにはなりにくいものの、夜間の日経平均先物は180円高の65,460円で取引を終えており本日の日本市場も買いが優勢でのスタートが見込まれます。昨日の日経平均は史上初めて65,000円の大台を突破し、米国とイランの停戦期待から強い相場となりました。トランプ米大統領からは停戦延長とホルムズ海峡の再開をめぐるイランとの合意が順調に進んでいる旨の発信がされました。



一方で、日経平均をはじめ世界の相場を半導体や人工知能（AI）が牽引している昨今ですが、ローマ教皇レオ14世はAIが経済活動や研究のみならず軍事利用も進んでいることから人間によるコントロールを失ってはならないと警鐘を鳴らしました。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 荒谷 義孝）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部