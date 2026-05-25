「あまり多くの人と話す気はないのだろう」無念のW杯メンバー外…三笘薫にブライトン同僚が沈痛コメント「彼のことを思うと本当に胸が痛む」
ブライトンでプレーする日本代表MF 三笘薫について、チームメイトが胸中を明かした。地元メディア『The Argus』が伝えている。
三笘は５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。北中米ワールドカップでは日本代表のキーマンとして期待されていたものの、無念のメンバー外となった。
そんな29歳のドリブラーを気遣ったのが、ブライトンで左サイドをともに担ってきたトルコ代表DF フェルディ・カドゥオールだ。
同メディアによれば、フェルディは三笘について次のように語った。
「彼は本当にいい人だし、素晴らしいサッカー選手だから、彼のことを思うと本当に胸が痛む」
「彼は怪我に悩まされていると思うし、これからワールドカップも控えている。日本にとっても悲しいことだ。彼らは本当に良いチームなのに、ミトマがいないと、少し厳しくなるだろう」
さらに、現在の三笘の心境にも思いを巡らせた。
「彼とはほんの少ししか話せなかったが、彼にとっては本当に辛い時期だから、あまり多くの人と話す気はないのだろうと思う」
「彼がより強くなって戻ってくることを願っているし、彼ならそれができると信じている」
フェルディのコメントからは、三笘への深いリスペクトと復活への期待がにじみ出ていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
三笘は５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。北中米ワールドカップでは日本代表のキーマンとして期待されていたものの、無念のメンバー外となった。
そんな29歳のドリブラーを気遣ったのが、ブライトンで左サイドをともに担ってきたトルコ代表DF フェルディ・カドゥオールだ。
同メディアによれば、フェルディは三笘について次のように語った。
「彼は怪我に悩まされていると思うし、これからワールドカップも控えている。日本にとっても悲しいことだ。彼らは本当に良いチームなのに、ミトマがいないと、少し厳しくなるだろう」
さらに、現在の三笘の心境にも思いを巡らせた。
「彼とはほんの少ししか話せなかったが、彼にとっては本当に辛い時期だから、あまり多くの人と話す気はないのだろうと思う」
「彼がより強くなって戻ってくることを願っているし、彼ならそれができると信じている」
フェルディのコメントからは、三笘への深いリスペクトと復活への期待がにじみ出ていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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