五十嵐ハルが、ニューシングル「ラヴノイズ」を本日リリースした。

今作は、“叶わないと分かりながらも離れられない想い”をテーマにしたダンスロックチューンだという。「今だけは虚ろな愛で踊らせて」というフレーズが象徴するように、終わりを知りながらも関係に留まり続けてしまう心情を、切なさと高揚感が交錯するサウンドの中で鮮やかに浮かび上がらせた1曲に仕上がっているとのことだ。

楽曲の共同制作者には、ライブのサポートギターを務めるエンドウアンリ（Grape Kiki、ex: PELICAN FANCLUB）を迎え、これまでとは異なるアプローチでサウンドを構築し、より立体的な楽曲へと昇華されている。

ジャケット写真

ジャケット写真は、五十嵐ハルのグッズやMVも手がけるデザイナー・mitoが手掛けており、心拍を思わせる波形と歪んだハートのモチーフによって、満たされることのない不安定な愛情と、その中で揺れ動く感情を象徴的に表現しているという。

さらに、5月22日19時には本楽曲のMVも公開予定となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜LIVE TOUR「Mr. Sentimental Vol.2」＞ 2026年8月21日（金）大阪 梅田CLUB QUATTRO 開場 18:00 / 開演 19:00

2026年8月27日（木）東京 渋谷CLUB QUATTRO 開場 18:00 / 開演 19:00

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

詳細：https://x.com/Haru_I_official 本公演に関するお問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント

Info＠handson.gr.jp （平日11:00〜16:00）