童友社、「スター・ウォーズ」のライトセーバー5種を6月に発売。劇中のキャラを立体化したフィギュア5種も登場Infinity Action Xシリーズから「ダースベイダー（ジェダイの帰還版）」など
童友社は、中国メーカー「ZD toys」より映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場するライトセーバーやフィギュアなどを6月に発売する。
今回、劇中に登場する武器「ライトセーバー」を全長約1mで再現した5種がラインナップ。価格は各6,600円。また、過去作から最新映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」に登場する「スター・ウォーズ」シリーズのキャラクターたちを立体化したフィギュア5種が発売される。価格は各5,500円。
「スター・ウォーズ」ライトセーバー（5種）
ダース・ベイダーやルーク・スカイウォーカーなどが作品内で使用するように、起動音や動作音も再現。キャラクターによって異なるハンドルやカラー、全5種がラインナップされており、子どもはもちろん、大人の童心を刺激するような商品となっている。【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （1）ダース・ベイダー (赤)】 【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （2）ルーク・スカイウォーカー (緑)】 【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （3）アナキン・スカイウォーカー (青)】 【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （4）ヨーダ (緑)】 【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （5）メイス・ウィンドゥ (紫)】
【「スター・ウォーズ」ライトセーバー】
種類
（1）ダース・ベイダー (赤)
（2）ルーク・スカイウォーカー (緑)
（3）アナキン・スカイウォーカー (青)
（4）ヨーダ (緑)
（5）メイス・ウィンドゥ (紫)
箱サイズ：70×70×340mm
本体サイズ：約1m
リチウムイオン電池内蔵（USB-TypeC充電式）※ケーブルは付属しません
「Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）/ストームトルーパー/ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）/ディン・ジャリン/グローグー」
「スター・ウォーズ」シリーズよりフィギュア「Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）/ストームトルーパー/ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）/ディン・ジャリン/グローグー」が登場する。
交換用のハンドパーツや、キャラクターによって武器が付属しており、ポージングを楽しむことも可能。グローグーのみ専用ポッドや交換用顔パーツが付属する。
「Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）」
「Infinity Action Xシリーズ ストームトルーパー」
「Infinity Action Xシリーズ ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）」
「Infinity Action Xシリーズ ディン・ジャリン」
「Infinity Action Xシリーズ グローグー」
【Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）/ストームトルーパー/ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）/ディン・ジャリン/グローグー】
箱サイズ：125×58×225mm
本体サイズ：約180mm（グローグーを除く）
台座付属
(C) ＆ TM Lucasfilm Ltd.