【「スター・ウォーズ」ライトセーバー（5種）】 6月 発売予定 価格：各6,600円 【Infinity Action Xシリーズフィギュア（5種）】 6月 発売予定 価格：各5,500円

童友社は、中国メーカー「ZD toys」より映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場するライトセーバーやフィギュアなどを6月に発売する。

今回、劇中に登場する武器「ライトセーバー」を全長約1mで再現した5種がラインナップ。価格は各6,600円。また、過去作から最新映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」に登場する「スター・ウォーズ」シリーズのキャラクターたちを立体化したフィギュア5種が発売される。価格は各5,500円。

「スター・ウォーズ」ライトセーバー（5種）

ダース・ベイダーやルーク・スカイウォーカーなどが作品内で使用するように、起動音や動作音も再現。キャラクターによって異なるハンドルやカラー、全5種がラインナップされており、子どもはもちろん、大人の童心を刺激するような商品となっている。

【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （1）ダース・ベイダー (赤)】【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （2）ルーク・スカイウォーカー (緑)】【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （3）アナキン・スカイウォーカー (青)】【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （4）ヨーダ (緑)】【「スター・ウォーズ」ライトセーバー （5）メイス・ウィンドゥ (紫)】

【「スター・ウォーズ」ライトセーバー】

種類

（1）ダース・ベイダー (赤)

（2）ルーク・スカイウォーカー (緑)

（3）アナキン・スカイウォーカー (青)

（4）ヨーダ (緑)

（5）メイス・ウィンドゥ (紫)

箱サイズ：70×70×340mm

本体サイズ：約1m

リチウムイオン電池内蔵（USB-TypeC充電式）※ケーブルは付属しません

「Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）/ストームトルーパー/ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）/ディン・ジャリン/グローグー」

「スター・ウォーズ」シリーズよりフィギュア「Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）/ストームトルーパー/ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）/ディン・ジャリン/グローグー」が登場する。

交換用のハンドパーツや、キャラクターによって武器が付属しており、ポージングを楽しむことも可能。グローグーのみ専用ポッドや交換用顔パーツが付属する。

「Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）」

「Infinity Action Xシリーズ ストームトルーパー」

「Infinity Action Xシリーズ ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）」

「Infinity Action Xシリーズ ディン・ジャリン」

「Infinity Action Xシリーズ グローグー」

【Infinity Action Xシリーズ ダースベイダー（ジェダイの帰還版）/ストームトルーパー/ルーク・スカイウォーカー（マンダロリアン版）/ディン・ジャリン/グローグー】

箱サイズ：125×58×225mm

本体サイズ：約180mm（グローグーを除く）

台座付属

(C) ＆ TM Lucasfilm Ltd.