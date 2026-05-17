今週の決算発表予定 ＳＯＭＰＯ、ＭＳ＆ＡＤ、東京海上など (5月18日～22日)
■5月18日～22日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 5月18日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<1847> イチケン [東Ｓ]
<6104> 芝浦機 [東Ｐ]
<7214> ＧＭＢ [東Ｓ]
● 5月19日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<5194> 相模ゴ [東Ｓ]
<5363> ＴＹＫ [東Ｓ]
<7621> うかい [東Ｓ]
● 5月20日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<1443> 技研ＨＤ [東Ｓ]
<2340> 極楽湯ＨＤ [東Ｓ]
<2673> 夢みつけ隊 [東Ｓ]
<3753> フライト [東Ｓ]
<3858> ユビＡＩ [東Ｓ]
<4720> 城南進研 [東Ｓ]
<5852> アーレスティ [東Ｐ]
<6343> フリージア [東Ｓ]
<6743> 大同信 [東Ｓ]
<7111> ＩＮＥＳＴ [東Ｓ]
<8421> 信金中央 [東]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] ★
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ] ★
<8766> 東京海上 [東Ｐ] ★
● 5月21日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<8958> グロバワン [東Ｒ]
<8986> 大和証券リビ [東Ｒ]
● 5月22日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
● 5月18日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<1847> イチケン [東Ｓ]
<6104> 芝浦機 [東Ｐ]
<7214> ＧＭＢ [東Ｓ]
● 5月19日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<5194> 相模ゴ [東Ｓ]
<5363> ＴＹＫ [東Ｓ]
<7621> うかい [東Ｓ]
● 5月20日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<1443> 技研ＨＤ [東Ｓ]
<2340> 極楽湯ＨＤ [東Ｓ]
<2673> 夢みつけ隊 [東Ｓ]
<3753> フライト [東Ｓ]
<3858> ユビＡＩ [東Ｓ]
<4720> 城南進研 [東Ｓ]
<5852> アーレスティ [東Ｐ]
<6343> フリージア [東Ｓ]
<6743> 大同信 [東Ｓ]
<7111> ＩＮＥＳＴ [東Ｓ]
<8421> 信金中央 [東]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] ★
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ] ★
<8766> 東京海上 [東Ｐ] ★
● 5月21日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<8958> グロバワン [東Ｒ]
<8986> 大和証券リビ [東Ｒ]
● 5月22日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
※決算発表予定は変更になることがあります。
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