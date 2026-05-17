■5月18日～22日の決算発表銘柄(予定)　　★は注目決算

● 5月18日――――――――――――　　3銘柄　発表予定

<1847> イチケン [東Ｓ]
<6104> 芝浦機 [東Ｐ]
<7214> ＧＭＢ [東Ｓ]

● 5月19日――――――――――――　　3銘柄　発表予定

<5194> 相模ゴ [東Ｓ]
<5363> ＴＹＫ [東Ｓ]
<7621> うかい [東Ｓ]

● 5月20日――――――――――――　 14銘柄　発表予定

<1443> 技研ＨＤ [東Ｓ]
<2340> 極楽湯ＨＤ [東Ｓ]
<2673> 夢みつけ隊 [東Ｓ]
<3753> フライト [東Ｓ]
<3858> ユビＡＩ [東Ｓ]
<4720> 城南進研 [東Ｓ]
<5852> アーレスティ [東Ｐ]
<6343> フリージア [東Ｓ]
<6743> 大同信 [東Ｓ]
<7111> ＩＮＥＳＴ [東Ｓ]
<8421> 信金中央 [東]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] 　　★
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ] 　　★
<8766> 東京海上 [東Ｐ] 　　　★

● 5月21日――――――――――――　　2銘柄　発表予定

<8958> グロバワン [東Ｒ]
<8986> 大和証券リビ [東Ｒ]

● 5月22日――――――――――――　

発表予定の企業は、ございません。

※決算発表予定は変更になることがあります。

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