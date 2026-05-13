香ばしさにときめく♡【ハーゲンダッツ】お茶がテーマの新作でご褒美時間

暑くなってきて、仕事終わりやおうち時間に、ひんやりスイーツがほしい日。そんな気分にぴったりなのが、【ハーゲンダッツ】から登場した新作フレーバー。『加賀棒ほうじ茶ラテ』は、ほうじ茶の香ばしさとミルクのコクが重なり合う、大人のための癒し系アイス。一方、クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』は、抹茶の濃厚な旨みをサクサク食感とともに楽しめる贅沢な一品。どちらも和の魅力をぎゅっと詰め込んだ、今の季節にぴったりのラインナップです。今日はそんな“和スイーツ気分”を満たしてくれる2つの新作をご紹介します♡

ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』

価格：373円（希望小売価格/税込）

ほうじ茶の香ばしさ×ミルクのまろやかさに癒される

ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』で印象的なのが、一口食べた瞬間に広がる、ほうじ茶の芳ばしい香り。そこにミルクのやさしい甘みが重なり、まるでラテをそのままアイスにしたような味わいに。

後味はすっきりしているのに、コクはしっかり。甘すぎないので、食後のデザートにもぴったりです。

“大人のご褒美”にちょうどいい上品な余韻

苦みと甘みのバランスが絶妙で、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力。ほっと一息つきたい夜や、リラックスタイムのお供におすすめ。ちょっと疲れた日こそ、この上品な一杯で自分を甘やかしてみて♡

キハチ カフェのメロンフェア開催♡初夏限定スイーツが勢ぞろい

クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』

価格：373円（希望小売価格/税込）

濃厚抹茶×サクサク食感の王道コンビ

抹茶好きにはたまらない、濃厚で奥深い味わい。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙な抹茶アイスを、軽やかなウエハースでサンド。さらにコーティングチョコのパリッと感も加わり、一口ごとに異なる食感が楽しめます。

見た目も味も“間違いない”安心感



王道の抹茶フレーバーながら、ハーゲンダッツらしいリッチさで満足度は抜群。ちょっとしたご褒美にも、友達とのシェアにもぴったり。抹茶スイーツ好きなら、一度は味わっておきたい定番級のおいしさです。

”ザク硬”食感のアイスクリームも！

3月に発売されたハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!にもまだまだハマっています。かみ砕く楽しさがクセになるハーゲンダッツ初の“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームとのコントラストが楽しいので、こちらもぜひ！

香ばしさに癒されるほうじ茶ラテと、濃厚で贅沢な抹茶サンド。気分に合わせて選べるのが、今回の新作のうれしいポイント。今日はどっちにする？そんなふうに迷う時間さえ楽しくなるラインナップです。

頑張った日のご褒美に、ちょっと贅沢な“和アイス時間”を楽しんでみて♡